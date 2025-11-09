[11.9 オランダ・エールディビジ第12節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)

※20:15開始

<出場メンバー>

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 2 S. Horemans

DF 16 S. El Karouani

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

DF 40 マティッセ ディッデン

MF 20 ダニ・デ・ウィット

MF 21 G. Zechiël

MF 27 アロンゾ エングワンダ

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 22 ミゲル・ロドリゲス

FW 91 セバスチャン・アレ

控え

GK 25 M. Brouwer

GK 33 K. Gadellaa

DF 5 K. Finnsson

DF 44 M. Eerdhuijzen

DF 55 D. Murkin

MF 6 D. van den Berg

MF 8 ジャン・ボズドアン

MF 14 ジダン イクバル

FW 9 デイビット・ミン

FW 10 Y. Cathline

FW 17 E. Demircan

FW 26 M. Jonathans

監督

Ron Jans

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 17 オリバー・エドバールセン

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 4 板倉滉

DF 24 ジョルシー・モキオ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

Fried Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります