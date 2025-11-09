ユトレヒトvsアヤックス スタメン発表
[11.9 オランダ・エールディビジ第12節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)
※20:15開始
<出場メンバー>
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 2 S. Horemans
DF 16 S. El Karouani
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 20 ダニ・デ・ウィット
MF 21 G. Zechiël
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 22 ミゲル・ロドリゲス
FW 91 セバスチャン・アレ
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 K. Finnsson
DF 44 M. Eerdhuijzen
DF 55 D. Murkin
MF 6 D. van den Berg
MF 8 ジャン・ボズドアン
MF 14 ジダン イクバル
FW 9 デイビット・ミン
FW 10 Y. Cathline
FW 17 E. Demircan
FW 26 M. Jonathans
監督
Ron Jans
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 24 ジョルシー・モキオ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fried Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります