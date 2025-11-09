Tani Yuukiが、12月15日に開催する全国ツアー『Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love… this”』のファイナルとなる日本武道館公演のタイトルを発表した。

（関連：【動画あり】Tani Yuuki、自身の“はじまりの1曲”である「Dear drops」MV）

本情報は、Taniの27歳の誕生日となる本日11月9日に発表されたもの。同公演のタイトルは『Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love... this” FINAL～はじまりのはじまり～』に決定した。2020年12月22日に開催された1stライブと同名のタイトルが名づけられた日本武道館でのワンマンライブは、5周年を祝いながらも、また新たな“はじまりのはじまり”を告げる、マイルストーンのようなライブになるという。

また、1stライブ開催からちょうど5年となる12月22日に、初めてライブを行った代官山LOOPの跡地となるSEMAPHOREでのファンクラブ会員限定ワンマンライブ『“BACK to The LOOP” Live at SEMAPHORE』の開催が決定した。2020年3月にTikTokへ「Myra」を投稿したTani Yuukiが初めてライブを行った場所に、5年という時を経てまた再度降り立つ。

さらに、6月にリリースされた3rdアルバム『航海士』より「Dear drops」のMVが公開された。同楽曲はTaniが高校生の頃に初めて作詞作曲した楽曲で、アーティスト Tani Yuukiの1歩目となった“はじまりの1曲”。MVには石井杏奈が出演し、心が離れてしまう恐怖や不安など、出会ったことのない感情との向き合いと時間の移ろいによって変化していく心模様を、“涙”することで昇華していく情景が描かれ、楽曲への想いを具現化した映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）