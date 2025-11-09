森保J左サイド不足も11月招集外…日程重複に葛藤も町田MF相馬勇紀「ありがたい環境を作ってもらえた」天皇杯リベンジへ
[11.8 J1第36節 町田 0-1 FC東京 国立]
J1リーグ戦と天皇杯の巡り合わせにより、2試合連続で組まれた国立競技場での“首都決戦”。FC町田ゼルビアはJ1第38節でFC東京に2-1で敗れ、第1戦を落とした。しかし、試合前時点ですでにJ1優勝とJ2降格の可能性はなくなっていたなか、あえて2試合の重要度を比較するのであれば、より大事なのは次の天皇杯準決勝。敗戦後、町田の選手たちは切り替えの重要さを強調していた。
後半42分の失点で0-1で敗れた後、MF相馬勇紀は次のように語った。
「正直、負けてしまったのは悔しかったし、負け方も良くなかったけど、新たな発見ができた。天皇杯は次にまた同じチームと同じ舞台でやることになるので、そこを考えたら収穫が大きかったゲームかなと思います」
この日の町田は3-4-2-1のシステムは継続しつつ、望月ヘンリー海輝を右CB、中山雄太をボランチ、増山朝陽を右シャドーで起用する新布陣をテスト。FC東京の4-4-2に合わせ、1トップのFWオ・セフンと左シャドーの相馬が4-4-2気味の配置となってプレスをかけるシーンもあり、天皇杯を意識した駆け引きに入っているようにも感じられた。
相馬によると、町田の新たなプレッシングに対するFC東京の出方も入念にうかがいながら戦っていたという。天皇杯では不在となるGKキム・スンギュのロングキック選択、速攻時のFW佐藤恵允のスピード、ビルドアップを担うMF高宇洋の役割など印象的なシーンは数々あったようで「いろいろな収穫があった」と明かした。
だからこそ、この日の敗戦には「めちゃくちゃ悔しかった」という相馬だが、「本当にこの悔しさを次につなげたい。正直、今日が天皇杯じゃなくて良かった」という率直な思いも口にした。
「こんな言い方をするのも良くないかもしれないけど、こんな終了間際に点を取られて、カップ戦敗退、目の前の決勝が閉ざされるという状況じゃなかったのが正直、不幸中の幸いだった」。もしこの試合が天皇杯だったら、町田は無冠が決まっていた状況。そうでなかったことを前向きに切り替えた背番号7は「そのぶんチャレンジもできたので、次は絶対に勝ちます」と決意を語った。
また相馬にとって16日の天皇杯準決勝は、日本代表入りのチャンスを犠牲にして挑むビッグマッチという位置付けでもある。
日本代表の森保一監督は今回の11月シリーズで、同期間に行われる天皇杯準決勝に出場するクラブからの選手招集を見送ることを決断。三笘薫(ブライトン)の負傷離脱により、左ウイングバックを本職とする常連組は中村敬斗(スタッド・ランス)しかいないなか、ブラジル戦の途中出場で持ち味を発揮していた相馬の招集継続は有力とみられていたが、実力以外の理由で道を閉ざされる形となった。
もっとも当の相馬本人は、今回の日程重複に伴う落選を前向きにも受け止めているようだ。
「僕らは切り替えて天皇杯にフォーカスできる環境を与えてもらった。僕はこのチームに来る時にタイトルを絶対に取りたいという決意のもと来ているので、目の前にタイトルが転がっているし、次の準決勝もFC東京なので今日負けた悔しさも乗せて戦いたい」
そう天皇杯に臨む姿勢を明確にしつつ、日程問題がもたらす葛藤への向き合い方を次のように語った。
「選手は正直、何も感情を持たないほうがいいというか、日程が日程なので誰も悪くない。日程が変わってほしい願いはあります。来年から。絶対にやめてほしいという気持ちはあります。ただ今回に関しては決まったことなので、用意していただいた舞台に(集中したい)。本当に難しいんですよ。もちろん日本代表に入るチャンスがあるならもちろん戦いたいのは選手誰だってそうだけど、僕がこのクラブでタイトルを取りたいという思いも、どっちのほうが大きいとかなく、どっちも大きいので」
その上で相馬は「逆に自分で選択するのではなく、そういう環境を作ってもらえたのはやりやすいというか、ありがたい環境を作ってもらえたなと思います」と“一律招集外”という森保監督の決断への感謝を口にしていた。
まずは代表招集のチャンスを惜しむのではなく、町田のタイトル獲得のために全てを捧げる構えだ。続く天皇杯準決勝でもこの日と同様、同じく代表招集が見送られた長友とのマッチアップが濃厚。「それこそ僕のマッチアップは長友さんなので。ここ数試合は無理やり仕掛けているというか、いい形で仕掛けられているシーンがあまりない。次の試合は良いイメージで1対1を仕掛けていきたい。今日は雨のピッチでボールが滑って、せっかく1対1のチャンスでなかなかいい1対1にならなかったので次はギューンといきたい」と“代表対決”での活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
J1リーグ戦と天皇杯の巡り合わせにより、2試合連続で組まれた国立競技場での“首都決戦”。FC町田ゼルビアはJ1第38節でFC東京に2-1で敗れ、第1戦を落とした。しかし、試合前時点ですでにJ1優勝とJ2降格の可能性はなくなっていたなか、あえて2試合の重要度を比較するのであれば、より大事なのは次の天皇杯準決勝。敗戦後、町田の選手たちは切り替えの重要さを強調していた。
「正直、負けてしまったのは悔しかったし、負け方も良くなかったけど、新たな発見ができた。天皇杯は次にまた同じチームと同じ舞台でやることになるので、そこを考えたら収穫が大きかったゲームかなと思います」
この日の町田は3-4-2-1のシステムは継続しつつ、望月ヘンリー海輝を右CB、中山雄太をボランチ、増山朝陽を右シャドーで起用する新布陣をテスト。FC東京の4-4-2に合わせ、1トップのFWオ・セフンと左シャドーの相馬が4-4-2気味の配置となってプレスをかけるシーンもあり、天皇杯を意識した駆け引きに入っているようにも感じられた。
相馬によると、町田の新たなプレッシングに対するFC東京の出方も入念にうかがいながら戦っていたという。天皇杯では不在となるGKキム・スンギュのロングキック選択、速攻時のFW佐藤恵允のスピード、ビルドアップを担うMF高宇洋の役割など印象的なシーンは数々あったようで「いろいろな収穫があった」と明かした。
だからこそ、この日の敗戦には「めちゃくちゃ悔しかった」という相馬だが、「本当にこの悔しさを次につなげたい。正直、今日が天皇杯じゃなくて良かった」という率直な思いも口にした。
「こんな言い方をするのも良くないかもしれないけど、こんな終了間際に点を取られて、カップ戦敗退、目の前の決勝が閉ざされるという状況じゃなかったのが正直、不幸中の幸いだった」。もしこの試合が天皇杯だったら、町田は無冠が決まっていた状況。そうでなかったことを前向きに切り替えた背番号7は「そのぶんチャレンジもできたので、次は絶対に勝ちます」と決意を語った。
また相馬にとって16日の天皇杯準決勝は、日本代表入りのチャンスを犠牲にして挑むビッグマッチという位置付けでもある。
日本代表の森保一監督は今回の11月シリーズで、同期間に行われる天皇杯準決勝に出場するクラブからの選手招集を見送ることを決断。三笘薫(ブライトン)の負傷離脱により、左ウイングバックを本職とする常連組は中村敬斗(スタッド・ランス)しかいないなか、ブラジル戦の途中出場で持ち味を発揮していた相馬の招集継続は有力とみられていたが、実力以外の理由で道を閉ざされる形となった。
もっとも当の相馬本人は、今回の日程重複に伴う落選を前向きにも受け止めているようだ。
「僕らは切り替えて天皇杯にフォーカスできる環境を与えてもらった。僕はこのチームに来る時にタイトルを絶対に取りたいという決意のもと来ているので、目の前にタイトルが転がっているし、次の準決勝もFC東京なので今日負けた悔しさも乗せて戦いたい」
そう天皇杯に臨む姿勢を明確にしつつ、日程問題がもたらす葛藤への向き合い方を次のように語った。
「選手は正直、何も感情を持たないほうがいいというか、日程が日程なので誰も悪くない。日程が変わってほしい願いはあります。来年から。絶対にやめてほしいという気持ちはあります。ただ今回に関しては決まったことなので、用意していただいた舞台に(集中したい)。本当に難しいんですよ。もちろん日本代表に入るチャンスがあるならもちろん戦いたいのは選手誰だってそうだけど、僕がこのクラブでタイトルを取りたいという思いも、どっちのほうが大きいとかなく、どっちも大きいので」
その上で相馬は「逆に自分で選択するのではなく、そういう環境を作ってもらえたのはやりやすいというか、ありがたい環境を作ってもらえたなと思います」と“一律招集外”という森保監督の決断への感謝を口にしていた。
まずは代表招集のチャンスを惜しむのではなく、町田のタイトル獲得のために全てを捧げる構えだ。続く天皇杯準決勝でもこの日と同様、同じく代表招集が見送られた長友とのマッチアップが濃厚。「それこそ僕のマッチアップは長友さんなので。ここ数試合は無理やり仕掛けているというか、いい形で仕掛けられているシーンがあまりない。次の試合は良いイメージで1対1を仕掛けていきたい。今日は雨のピッチでボールが滑って、せっかく1対1のチャンスでなかなかいい1対1にならなかったので次はギューンといきたい」と“代表対決”での活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)