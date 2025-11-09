「お腹だけ痩せない」を卒業！１日10回【体幹×くびれ強化につながる】簡単エクササイズ
「ダイエットを頑張っているのにお腹だけ痩せない…」と悩んでいませんか？実は、年齢とともに衰えやすい“体幹の筋肉”が原因のひとつ。体の軸が弱まると、姿勢が崩れてお腹まわりに脂肪がつきやすくなります。そこでおすすめなのが、寝転んだまま１日10回でできるピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】です。お腹の深層筋とくびれをつくる筋肉を同時に刺激し、内側からお腹を引き締めます。
体幹を鍛えると“お腹太り”が解消される理由
体幹が衰えると、姿勢の支えがなくなり、骨盤が後ろに傾いてお腹がぽっこり出て見えます。つまり、脂肪だけでなく“筋力低下”もお腹のたるみの原因です。
オブリークカールアップ・ピラティス
（１）床にひざを立てた姿勢で仰向けになる
（２）息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くしたまま息を吐きながら脚を浮かせて頭を持ち上げる
（３）息を吸って、息を吐きながら右に上半身をねじる
（４）息を吸いながら上半身を元に戻し、息を吐きながら上半身を左にねじる
この（３）、（４）の上半身のねじる運動を左右で１回とし、“１日あたり10回を目標”に実践します。お腹周りの贅肉を解消したいなら、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
