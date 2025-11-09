センチミリメンタルが、最新曲「星が降る」のミュージックビデオを公開した。

「星が降る」は、現在オンエア中のラグーナイルミネーション「光と水のカーニバル」のCMソング。ストリングスとピアノを中心とした壮大なサウンドに包まれ、かつて隣にいた人が今は遠くで笑っている姿を思い浮かべながら歌う。劇的な音の重なりの中で未練と強がりが交差する、切なくも美しい冬のラブソングとなっている。

MVは突然の別れによって引き裂かれた愛と、いつまでも幸せを願う想いを描いた物語。雪と星が舞う幻想的な草原を背景に、現実とこの世を離れた世界との間でその想いがやさしく描かれている。監督は映像ディレクターの谷篤が務めた。

また、センチミリメンタルは、11月より自身初となるワールドツアー＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞を開催。本日、日本追加公演として、2026年3月10日(火)に神奈川・KT Zepp Yokohamaで公演を行うことが発表された。センチミリメンタルのオフィシャルファンクラブ「Atelier C」では、本日11月9日(日)20:00よりチケット先行受付がスタートしている。

◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞ 2025年11月21日(金)上海・瓦肆 VAS ear

2025年11月22日(土)広州・SD LIVEHOUSE

2025年11月29日(土)マニラ・Paco Arena Events and Sports Center

2025年12月6日(土)ソウル・musinsa garage

2026年2月26日(木)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola (追加公演) ※SOLD OUT

2026年2月27日(金)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola ※SOLD OUT

2026年3月1日(日)メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT

2026年3月2日(月)メキシコシティ・La Maraka (追加公演) ※SOLD OUT

2026年3月10日(火)横浜・KT Zepp Yokohama (追加公演) 公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/live/