地元・北海道を中心に活躍するシンガーソングライター、佐藤広大が11月11日（火）に約2年ぶりのアルバム『Evergreen』を配信リリースすることが発表された。

最新アルバムとなる『Evergreen』は”色褪せることなく普遍的でありたい”という想いを込めた一枚で、リード曲、「Evergreen」はこれまで応援してくれたファンへの想いを綴り、パレードのような軽快なリズムで”これから新たなフェーズへ共に進んでいこう”というメッセージが込められている。

さらに、モルックプレイヤーとして、大会の主催、世界大会に出場するなどモルック愛好家の一面を持つ佐藤広大ならではの楽曲「モルックハンター」では大胆にもモルックをモチーフに制作した異色のラブソングが完成。そして、アルバムのラストを飾る、「アオイトリ」は、佐藤広大らしさ満載の断捨離ソングとなっており、背中をグッと押してくれるような応援歌。30代を締めくくる楽曲が盛りだくさんのオリジナルアルバムに仕上がっている。そのほか、北海地区Honda Cars CMソング、北海新聞社CMソングなど、計8曲を収録予定。

さらに、最新アルバムより「Brand New Life」のミュージックビデオをリリース日11日の21時にLDH RecordsのYouTubeにて公開することも決定した。佐藤広大の想いの詰まったメッセージソングをぜひこの機会にチェックしてほしい。

■「Brand New Life」Music Video 11日21時公開

https://www.youtube.com/@LDHRecords/videos

■New Album『Evergreen』

2025.11.11（火）リリース

https://ldh.lnk.to/Evergreen 1 Evergreen

2 Brand New Life

3 ONE MORE TIME

4 僕らの夢を願うなら

5 futari

6 モルックハンター

7 手紙を書くように

8 アオイトリ

■＜Christmas Live 2025＞

2025年12月20日(土)Theatel Sapporo

1st Live OPEN 14:00 / START 14:30

2nd Live OPEN 18:30 / START 19:00

詳細はOFFIICIAL SITEにて