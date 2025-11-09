a flood of circle、初の日本武道館ワンマン決定。全国ツアーも発表
a flood of circleが、結成20周年を迎える2026年5月6日（水・祝）に＜a flood of circle 20周年記念公演 “LIVE AT 日本武道館”＞を行うことを発表した。
発表が行われたのは11月9日（日）、東京・新宿KABUKICHO TOWER STAGEで行われたフリーライブ＜I’M FREE 2025 LIVE AT 新宿歌舞伎町野外音楽堂＞にて。ライブでは週末の新宿に詰めかけた多くのファンを前に、11月12日に発売されるニューアルバム『夜空に架かる虹』からリード曲「夜空に架かる虹」も初披露した。
そして、「夜空に架かる虹」の曲終わりに〈5月6日 武道館〉と歌い上げると、スクリーンには「2026年5月6日(水・祝) 日本武道館」の文字が映し出され、結成20周年を迎える節目に、初の日本武道館ワンマンライブを行うことがサプライズ発表された。
また、日本武道館公演の発表に合わせて、特設ホームページもオープン。サイト内では日本武道館に臨むメンバーからのコメントも掲載されている。
同時にニューアルバムを携えた全国ツアーの開催も発表された。日本武道館公演以外はゲストを迎えての開催となる。ゲストバンドは後日発表。
さらに、この日披露された「夜空に架かる虹」は、11月10日0:00より先行配信され、同時にYouTube公式チャンネルでミュージックビデオも公開される。
■メンバーコメント
よろしくどうぞ。
佐々木亮介
結成20周年、渡邊と佐々木は四十路。もうここしか残されていないタイミングで、俺たちは武道館でワンマンライブをします。そうそうない事だと思うので、一緒に面白がってもらえたら。
渡邊一丘
武道館に立つ事は何十年も前から想像してたけど、実際決まってみると、想像してた形とは随分違う気がする。
多分、見た事ない武道館ライブになると思う。怖いけど、それが楽しみだったりもする。
その瞬間を、多くの人に見てもらいたい。
どうぞよろしくお願いします！
HISAYO
友達でも誘って遊びに来てよ
見栄えがいい方が全員いい気分だし
アオキテツ
■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
2026年5月6日(水・祝)日本武道館
開場/開演： 15:00開場 / 16:00開演
日本武道館特設サイト
http://afloodofcircle.com/budokan2026/
■＜a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道＞
2026年
1月11日(日)新代田FEVER
1月23日(金)名古屋CLUB QUATTRO
2月5日(木)水戸LIGHT HOUSE
2月14日(土)盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月15日(日)郡山HIPSHOT JAPAN
2月19日(木)宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
2月26日(木)千葉LOOK
2月28日(土)横浜ベイホール
3月1日(日)京都磔磔
3月7日(土)長野CLUB JUNK BOX
3月8日(日)新潟LOTS
3月13日(金)心斎橋BIGCAT
3月14日(土)金沢エイトホール
3月20日(金祝)広島CLUB QUATTRO
3月27日(金)岐阜ants
4月3日(金)札幌cube garden
4月5日(日)仙台darwin
4月15日(水)名古屋DIAMOND HALL
4月17日(金)福岡BEAT STATION
4月28日(火)Zepp DiverCity TOKYO
※全箇所ゲストあり
■アルバム『夜空に架かる虹』
2025年11月12日（水）発売
・通常盤（CDA）▶TECI-1845 / 定価：\2,750（税込）
・テイチクオンライン限定盤（CDA＋BD+ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー）▶TEI-337 / \10,000（税込）
▼収録内容
CD：
1.夜空に架かる虹
2.KILLER KILLER
3.ASHMAN
4.マイ・モーターサイクル・ダイアリーズ
5.モモちゃんのブルース
6.SNAKE EYES BLUES
7.キメラファンク（FLY! BABY! FLY!）
8.ルカの思い出
9.全治
BD：
2025.6.13 「a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース」Zepp DiverCity TOKYO
01.WILD BUNNY BLUES/ 野うさぎのブルース
02.Dancing Zombiez
03.ファスター
04.I’M FREE
05.D E K O T O R A
06.11
07.Eine Kleine Nachtmusik
08.Honey Moon Song
09.ひとさらい
10.ベイビーブルーの星を探して
11.世界は君のもの
12.理由なき反抗 (The Rebel Age)
13.キャンドルソング
14.プシケ
15.シーガル
16.ゴールド・ディガーズ
17.虫けらの詩
18.屋根の上のハレルヤ
En.1 KILLER KILLER
En.2 花
En.3 月夜の道を俺が行く
グッズ：ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー(約10cm)
※商品情報詳細→https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
◆YouTubeスペシャル生配信
2025年11月12日（水） 21:00〜
a flood of circle Official Channel：https://youtube.com/@afoc_official?si=JIqOzbMT6fVlBx0E
◆＜アルバムリリース記念！佐々木亮介インストアライブツアー＞
2025年
11月14日（金）18:30〜
愛知・タワーレコード名古屋パルコ店
11月17日（月）18:30〜
福岡・ミュージックプラザ インドウ
11月19日（水）19:00〜
大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
12月4日（木）18:30〜
北海道・タワーレコード札幌パルコ店
12月5日（金）18:30〜
宮城・タワーレコード仙台パルコ店
詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/#t_event
◆＜アルバムリリース記念！a flood of circleサイン会＞
2025年11月15日（土）18:00〜
東京・タワーレコード新宿店
◾️＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
日程：2026年1月18日（日）
会場：渋谷 Spotify O-EAST
開場/開演： 15:45開場 / 16:30開演（オールスタンディング）
ゲスト：The Birthday（クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ）
w.o.d.
SIX LOUNGE
ビレッジマンズストア
TASOGARE BUDDY（藤井一彦 with ウエノコウジ）
Large House Satisfaction
■ポップアップストア情報
開催日時：2025年11月7日（金）〜11月10日（月）
開催場所：新宿マルイ メン 8階 イベントスペース
営業時間：11:00〜20:00
