山本美月、スリットから美脚すらり メンズライクなタキシードドレス姿を披露
俳優の山本美月が9日、オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【全身写真】スリットから美脚すらり！タキシードドレスを着こなした山本美月
山本は、凛とした雰囲気のオールバックのヘアスタイルで登場。ブラックのタキシードドレスをからすらりとした美脚をのぞかせた。展示については「時計の中身のパーツを、今まで全部を見たことがなかったので、本当にひとつひとつがとても洗練された美しさで、より時計の内面の美しさが伝わってくるような展示でした」と振り返った。
この日のコーディネートについては「メンズライクなタキシードドレスに、大振りな時計をあわせてみました」とやさしくほほ笑みつつ紹介。手元には495万円の「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ」が存在感を放っていた。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランドオーデマピゲは、創業150周年を祝う特別展『ハウス オブ ワンダーズ展』をあす10日〜2026年4月30日に東京・銀座にて開催する。
