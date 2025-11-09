午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。気象庁は、当初マグニチュードを6.7としていましたが、6.9に上方修正しました。

【映像】震度4の地震が起きた岩手

この地震で岩手県の沿岸に津波注意報が出て、岩手県の久慈港で午後5時52分に、大船渡で午後6時25分に20センチの津波を観測したほか、釜石で午後5時37分、宮古で午後5時39分に10センチを観測しました。津波注意報は午後8時15分に解除されました。

各地の震度は震度4が岩手県の盛岡市、矢巾町、宮城県の涌谷町で、この他にも青森県、秋田県、福島県の広い範囲で震度3を観測しました。気象庁は午後7時10分から記者会見を開き、今回の地震はプレートの境界で起きた逆断層型の地震で、防災上の注意として、今後1週間程度は同じ程度の地震に注意をするよう呼びかけています。

また、この付近でマグニチュードが7.0以上の地震が起きた場合に、引き続き大きな地震への注意を呼びかける｢北海道・三陸沖後発地震注意情報｣が出ることがありますが、気象庁は、今回の地震はその発表対象ではないとしています。

（ANNニュース）

