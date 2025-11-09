７日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、なえなのがゲスト出演した。

なえなのは２０歳のときにタワマン高層階に住んでいたが、夜景を見ると寂しさが募り、結局２階に引っ越したと告白。千鳥・大悟も「ワシ、１回タワマン住んでたことあるんですよ」と３９階に住んでいた当時を振り返った。

ゲスト陣が「タワマン住んでたん？」「意外〜」と反応する中、大悟は「停電かな。とんでもなかったよ」と引っ越した理由となる事件を回想。続けて「エレベーター動かんようになって。どうしようかな思て、ホテルとるかなって。でも、家まで帰ったのよ」と説明した。

１階には、どうしたらいいか迷っている住人たちが何人か溜まっており「『どうする？』みたいになってて。ワシ、結構夜中だったのよ、帰ったのが。朝までこんな待てんし、ホテルとるか、でも、どうしようってなった時に、非常階段は一応通れる。ワシが『行きます』って言ったの。昔の感覚。部活していたときの感覚で」と階段帰宅を決断したという。

すると、他の住人たちも後に続くように階段を選択。大勢の先頭で階段を踏み出した大悟だったが「次の子がすごく若い女の子。１０何階くらいで（足腰が）どうにもならんのよ、もう。でも、この若い子に負けるわけにいかん」と意地を見せつつ早々と限界に到達。なんとか気合を振り絞ったが「さすがに２０階くらいで『ごめん。無理やから先に行って』って。なんとか帰ったよ、休憩しながら。普通のおっさん、３９階登ろうと思ったら無理」と苦笑いしていた。