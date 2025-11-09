【生年月日占い】2025年11月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》
風水の観点から見ると、身に着けるタイミングと相性は想像以上に大切な要素。少しだけ意識を向けることで運気UPに役立ちます。それでは生年月日から導かれる2025年11月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》を「YUKI's風水」の野口由起子がタイプ別にお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア） ブラック
年運も月運も弱いとき。見間違いをしやすいときのため決断事や環境の変化は控えたほうがよいでしょう。期待は手放して焦らずにいきましょう。あなたの身を守る黒タイツは特におすすめです。
運気は強く願いが叶いやすいとき。ただし、後半になるにつれ運気は徐々に弱まるためなるべく早めに行動しておきましょう。あなたをサポートするフューシャピンクカラーのポーチなど小物は特におすすめです。
Salasvan（サラスヴァン） ライトグレー
財運のあるとき。将来のことを見据えてお金に関する堅実な計画を立ててみてください。金運アップのアイテムを身に着けたいとき。あなたの財運カラーのライトグレーのお財布は特におすすめです。
Bloomie（ブルーミー） ゴールド
リスタートのとき。全く新しいことよりも再びのご縁が強いときです。過去に関わりのあったことに再チャレンジしてみてください。あなたをサポートするゴールドカラーのリングは特におすすめです。
Ganarbien（ガナービアン） ダークグレー
気持ちが浮つきがちなとき。判断も鈍るときのため悩むことがあっても答えを出すのは控えましょう。現状維持に徹してください。あなたの集中力を高めるダークグレーのニットは特におすすめです。
Palansophie（パランソフィー） シルバー
弱い年運のため目立つ行動は控えたほうがよいでしょう。自己主張は控えて周りを尊重してみてください。あなたをサポートするシルバーカラーの時計やブレスレットは特におすすめです。
Aulavignon（オーラヴィニョン） ブルー
年運も月運も弱く運気は停滞中です。トラブルごとを引き寄せないように自ら動くことは控えたほうがよいでしょう。現状維持を優先してください。あなたの身を守るブルージーンズは特におすすめです。
Parvie（パルヴィー） オレンジ
決断のとき。強い運気で決断する事にサポートのあるとき。12月から来年にかけて徐々に運気は弱まるため今がチャンスです。あなたを後押しするオレンジカラーのバッグは特におすすめです。
Surlouis（サールイ） レッド
サポート運の強いとき。お金の流れを今一度見直しておいてください。特に出ていくものに関してその流れはそのままで良いのかどうかです。あなたを後押しする赤い靴は特におすすめです。
Devality（ディヴァリティ） ブラック
運気は再び動き出しました。新規開拓運やお仕事運のあるときです。やりたいことにどんどんチャレンジしていってください。あなたを後押しする黒のパンツは特におすすめです。
Deviage（デヴィアージュ） レッド
年運・月運ともに弱く現状維持のとき。あなたの身を守る赤いリップは特におすすめです。運気の動く12月に向けて、整理整頓・断捨離をして身の回りをすっきりしておいてください。
Hanuexy（ハヌークシィ） パープル
一年の中で特に運気が弱いとき。無理はしないでゆっくり過ごしてください。運気は停滞しているため焦る必要はありません。あなたの身を守るパープルカラーのアイシャドウは特におすすめです。
特におすすめのアイテムを紹介していますが、それ以外でもラッキーカラーを積極的に身に着けることで、さらなる良運を引き寄せることができます。ぜひ今月のコーデの参考にしてみてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※TOP画像は生成AIで作成しています