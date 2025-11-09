「今日好き」りんか、ショート丈からほっそりウエスト披露「お腹ぺったんこですごい」「圧巻の美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが11月9日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳美女「お腹ぺったんこ」美ウエスト披露
りんかは「寒くてさいこーーーさいきん幸せ続きて嬉しい」とつづり、ショート丈のニットに黒のダウン、厚底シューズを合わせたコーディネートを披露。オーバーサイズのジーンズからはほっそりとした美しいウエストを披露し、へそにはボディピアスがきらりと輝いている。
この投稿に、ファンからは「ウエスト細い」「韓国風コーデ可愛い」「全部似合ってる」「お腹ぺったんこですごい」「圧巻の美しさ」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
