【GUの茶色パンツ】がセンス良い！ 40・50代のシャレ見え♡「着回しコーデ」

この冬、“ブラウン”は見逃せないキーカラー。そんな注目のカラーを取り入れるのにおすすめなのが【GU（ジーユー）】のコーデュロイパンツです。明るめの色合いと中太畝コーデュロイの質感が、重たくなりがちな冬コーデに軽やかさとぬくもりをプラス。カジュアルにも上品にも振れそうな見た目で、大人のワードローブをセンスUPさせてくれそうです。今回はおしゃれスタッフさんの着こなしを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

いつものデニムシャツも鮮度がUP

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

定番のデニムシャツも、明るめブラウンのコーデュロイパンツを合わせれば一気に旬顔にシフト。柔らかそうなコーデュロイの質感が、カジュアルなデニムシャツの着こなしに奥行きをプラスします。パンツはバレルシルエットで、ナチュラルに体型カバーしてくれそうなのも◎ ウエストゴムで気楽に穿けるから、カジュアルなお出かけシーンや長時間の旅行にもぴったりです。

黒トップスに抜け感をプラス

モードな印象の黒トップスも、明るい茶系パンツを合わせることで抜け感が生まれ、重たくなりすぎない絶妙なバランスに。間に白シャツを挟むことでスタイリッシュさも加わり、シンプルながらも都会的な印象に仕上がります。足元には柄パンプスでスパイスをプラスするのもおすすめ。ここにブラウンのバッグを添えれば、さりげなく旬を取り入れた大人のこなれカジュアルが完成です。

Writer：Anne.M