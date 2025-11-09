クリスマスツリー＆メラニーマシュマロトッピング！ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー「メラニーのクリスマスココア」
ハウステンボスの「ミッフィーキッチンカー」にて、「メラニーのクリスマスココア」が提供中！
2025年冬限定で楽しめる、マグカップがお持ち帰りできる特別なドリンクです！
ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー「メラニーのクリスマスココア」
価格：1,500円
販売店舗：ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー
ハウステンボス／ミッフィーキッチンカーで提供されている「メラニーのクリスマスココア」
ホットココアにクリスマスツリーをイメージし、「メラニー」のマシュマロをトッピングしたドリンクです 。
マグカップは2種類から選べる、持ち帰りすることができるのも嬉しいポイントです ☆
「ミッフィー」のおともだち「メラニー」が主役のキュートな一杯。
冬の思い出づくりにもぴったりな、お土産付きドリンクです！
ハウステンボス／アムステルダムシティ「ミッフィーキッチンカー」で提供中の「メラニーのクリスマスココア」の紹介でした。
