ハウステンボスの「ミッフィーキッチンカー」にて、「メラニーのクリスマスココア」が提供中！

2025年冬限定で楽しめる、マグカップがお持ち帰りできる特別なドリンクです！

ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー「メラニーのクリスマスココア」

価格：1,500円

販売店舗：ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー

ハウステンボス／ミッフィーキッチンカーで提供されている「メラニーのクリスマスココア」

ホットココアにクリスマスツリーをイメージし、「メラニー」のマシュマロをトッピングしたドリンクです 。

マグカップは2種類から選べる、持ち帰りすることができるのも嬉しいポイントです ☆

「ミッフィー」のおともだち「メラニー」が主役のキュートな一杯。

冬の思い出づくりにもぴったりな、お土産付きドリンクです！

ハウステンボス／アムステルダムシティ「ミッフィーキッチンカー」で提供中の「メラニーのクリスマスココア」の紹介でした。

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

