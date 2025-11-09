NISAで全世界株式に約5年「このまま続けても大丈夫なのか」30歳男性の積立投資実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（29歳）
▼金融資産
世帯年収：本人500万円、妻100万円
預貯金：890万円、リスク資産：600万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：380万円
・日本株：190万円
・暗号資産：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2020年から
など
2020年から、NISAを利用して積立投資を始めたという今回の投稿者。
オール・カントリーに「月1万円」でスタートし、途中から「月3万円」に増額して積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本144万円→評価額約244万円」と、積み重ねが利益を生み出しているようです。
「2020年はコロナショックの影響で一時的に評価額が下落するも、その後は世界的な株価上昇に伴い順調に増加。2022年以降は、長期的な視点で見るとプラスになるであろう価格を維持」していると説明しています。
投資を続ける上では、「長期的な視点を持ち、市場の変動に一喜一憂しない。分散投資を心がけてリスクを抑える。無理のない範囲で、少額でもよいので積み立てを継続する。投資目的を明確にし、目標とする金額と期間を設定する」ことを意識しているそう。
とはいえ「2020年のコロナショックや2022年の世界的な株安の際には、このまま積み立てを続けても大丈夫なのか」と、葛藤もあった様子です。
最後に、新NISAの活用状況について、「成長投資枠では、個別株に投資することを検討しています。具体的には、高配当株や成長株を考えていますが、まだ具体的な銘柄は選定していません。今後、より深く検討する予定」と、語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
30歳・年収500万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は愛知県に住む30歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻（29歳）
▼金融資産
世帯年収：本人500万円、妻100万円
預貯金：890万円、リスク資産：600万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：380万円
・日本株：190万円
・暗号資産：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2020年から
など
2020年から、NISAを利用して積立投資を始めたという今回の投稿者。
オール・カントリーに「月1万円」でスタートし、途中から「月3万円」に増額して積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本144万円→評価額約244万円」と、積み重ねが利益を生み出しているようです。
「2020年はコロナショックの影響で一時的に評価額が下落するも、その後は世界的な株価上昇に伴い順調に増加。2022年以降は、長期的な視点で見るとプラスになるであろう価格を維持」していると説明しています。
30歳・年収500万円会社員男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資については「少額からコツコツと資産を増やせる点」で、始めてよかったとコメント。
投資を続ける上では、「長期的な視点を持ち、市場の変動に一喜一憂しない。分散投資を心がけてリスクを抑える。無理のない範囲で、少額でもよいので積み立てを継続する。投資目的を明確にし、目標とする金額と期間を設定する」ことを意識しているそう。
とはいえ「2020年のコロナショックや2022年の世界的な株安の際には、このまま積み立てを続けても大丈夫なのか」と、葛藤もあった様子です。
最後に、新NISAの活用状況について、「成長投資枠では、個別株に投資することを検討しています。具体的には、高配当株や成長株を考えていますが、まだ具体的な銘柄は選定していません。今後、より深く検討する予定」と、語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)