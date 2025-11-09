「ざけろ！」人気芸人、絶望の表情見せるチョコプラ長田のオフショット公開！ 「表情最高」の声
お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは11月6日、自身のInstagramを更新。チョコレートプラネット・長田庄平さんのオフショットを披露しました。
【写真】シソンヌじろう、チョコプラ長田の“絶望の表情”を披露！
この投稿に、長田さん本人も「ざけろ！」と反応。コメントでは「こんなに陽気なシャツ着てるのにお顔は切ない…」「長田さんかわいい」「長田さんの表情最高」「朝から笑った」「絶対心の中は泣いてるじゃん」「左目がふたえで乙女」と長田さんの表情についての声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「絶対心の中は泣いてるじゃん」じろうさんは「壁終わりで達郎さんのライブへ」とつづり、2枚の写真を投稿しています。1枚目は、じろうさんとシンガーソングライター・山下達郎さんのライブを訪れたお笑いハナコの岡部大さんが笑顔でピースポーズをとっている写真。じろうさんが「2枚目の写真は沖縄で『長田さんだけスケジュール的に行けないかもしれません』とマネージャーに告げられた瞬間の庄平の表情です」とつづっているように、2枚目の写真は、呆然とした表情を浮かべた、長田さんのアップショットです。
「チョコンヌ沖縄、無事終了しました」シソンヌとチョコレートプラネットは、それぞれのコンビ結成20周年を記念して、5年ぶりとなるユニットライブ『チョコンヌツアー2025』を開催。10月2日の東京公演を皮切りに、北海道・沖縄の全国3都市を巡り、10月24日に沖縄での最終公演を終えました。2010年に始動した人気コンビ同士のユニットライブは、東京公演のチケットが即完売になるなど大盛況でした。今後もそれぞれのコンビの活躍のほか、息がぴったりのユニットでの活躍にも期待したいですね！
