俳優の木村拓哉（52）が9日、自身がパーソナリティを務めるTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。女優の倍賞千恵子（84）をゲストに迎え、スタジオジブリのアニメ映画「ハウルの動く城」（監督宮崎駿）の裏話を明かした。

「ハウルの動く城」でともに声優でタッグを組んだ2人。映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次、11月21日公開）では実写初共演となる。

「『TOKYOタクシー』の倍賞千恵子さんっていう存在と自分、木村っていうポスターの並びを見てくださった方たちの中で、たくさんの方が“リアル・ソフィーとハウルだ”みたいな感じのリアクションをいただきましたけども」と切り出した木村。「『ハウルの動く城』の時は1日だけ作業、共同作業させていただいただけ」と顔を合わせたのは1日だけだったことを明かした。

賠償も「そうそう」と同調。そして、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーに電話した際に「84歳のソフィーで〜す」と話しかけたことをちゃめっ気たっぷりに報告した。

これを受け、木村は大興奮。「リスナーの方もそうだと思うんですけど、マジで目つぶって声聞いてたら、そのまんまっすよね」と語った。