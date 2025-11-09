◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 NTT西日本8-7Honda熊本（2025年11月9日 京セラドーム）

社会人野球の日本選手権大会は9日に準々決勝が行われ、NTT西日本がHonda熊本を延長13回タイブレークの末にサヨナラ勝利で下した。4強入りは準優勝した05年以来20年ぶりで、初優勝に前進した。

激闘に終止符を打ったのは、今秋ドラフトでDeNAから5位指名を受けた「7番・遊撃」の成瀬脩人だった。

同点の延長13回無死満塁。初球直球を右犠飛として試合を決着させ、安堵（あんど）の思いから涙を流した。

「試合前から全員で勝とうと話していた。全員が繋いでくれたので、僕が決めようと思っていました。まだまだ、みんなと一緒に野球をしたいと思っていたので良かったです」

4度のリードを許し、延長13回までもつれた激戦。「いつも僕がダメな時でも凄く前向きな声をかけてくれた。ずっと“お前なら大丈夫”だと言われてきた。このチームをこんなところで終わらせるわけにはいかなかった。これで満足せずに次も絶対に勝ち、日本一を獲ります」と涙の決意表明をした。

◇成瀬 脩人（なるせ・しゅうと）2001年（平13）5月25日生まれ、愛知県あま市出身の24歳。5歳から甚目寺キングナインズで野球を始めて捕手を務める。中学では稲沢リトルシニアに所属。東海大菅生（東京）では1年秋に背番号12でベンチ入りし、2年春から背番号4。東海大を経てNTT西日本に入社し、1年目から2年連続で都市対抗、日本選手権の両大会に出場。遠投110メートル。1メートル76、76キロ。右投げ右打ち。