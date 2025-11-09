今週のかに座は「出会い運が五つ星級！」 12星座もっちぃ占い｜11/10〜16

11/10（月）〜16（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：11日（火）は「あなたの言葉がお友達のモチベーションに火をつける」

牡羊座のあなたは、人を元気にする力が満ちあふれる1週間です。とくに11日（火）は、あなたの言葉がお友達のモチベーションに火をつけることになるでしょう♪

また、急ぎの作業をするときには一呼吸おいてじっくり取り組むことが重要なときです。とくに14日（金）は、ケアレスミスが起こりやすくなるので注意しましょう。

💼 牡牛座：15日（土）は「時間を有効活用して、仕事が一気に発展しそう」

牡牛座のあなたは、忙しいはずの日々に、不思議な隙間が生まれそうなときです。とくに15日（土）はちょっとした時間を有効活用して、仕事が一気に発展しそうです。

人間関係はとくに12日（水）、慇懃無礼にならないように注意しましょう。丁寧すぎる対応をすると、人との距離は開いてしまうものですよね。尊い相手にも多少のラフな対応を！

🤝 双子座：16日（日）は「驚くほど気さくな言葉が流れ出てくる」

双子座のあなたは、ちょっとした会話で人の心をつかめる1週間です。16日（日）は、自分でも驚くほどに、気さくな言葉が次々と流れ出てくるでしょう。

同時に、財布の中のお金が空気圧で吸い出されるかのように次々といなくなってしまいそうな1週間です。とくに11日（火）は、節約をするのに適したタイミングではありません。

🤝 蟹座：10日（月）は「出会い運が五つ星級！」

蟹座のあなたは、一期一会で終わってしまいそうなご縁を、長期的なパートナーシップに変換することができるときです。10日（月）は出会い運が☆☆☆☆☆です。

しかし、お仕事で成功しようと思って頑張ったことが、結果的に空回りになりそうなときです。12日（水）は、見栄を張らないように注意しましょう☆

💼 獅子座：11日（火）は「仕事の楽しさが倍増しそう」

獅子座のあなたは、これまではやらされているなと思っていた仕事に対して、心の底から頑張りたいと思う気持ちが湧きあがってくる1週間です。11日（火）は、仕事の楽しさが倍増します！

一方で、人の言葉の細かな部分に気をとられて、心がすり減ってしまいそうです。13日（木）はとくにその傾向が強く出ますが、大丈夫です。誰にも嫌われていませんから♡

💰 乙女座：14日（金）は「いいお買い物ができる」

乙女座のあなたは、使ったお金がいいかんじで還元される1週間です。とくに14日（金）は、積極的にお金を使いましょう。わざと失敗でもしない限り、いい買い物ができます。

ですが、人間関係では人の言葉が聞こえなくなりがちな1週間です。12日（水）は、とくに意識して他人の意見に耳を傾けましょう。すべてを素直に聞く必要はありませんが、聞く耳は大事です♪

🎉 天秤座：16日（日）は「推しのSNSがパワースポットに」

天秤座のあなたは、推しのSNSをチェックしているだけで運気が上昇する1週間です。とくに新規の投稿がなくても、ずっと見ていましょう。16日（日）は、推しのSNSのパワースポット化が促進します♪

また、予定調和を乱すような出来事が起こりやすいときです。とくに10日（月）は、予定通りにいかないことにイライラしないようにしましょう♪

💼 蠍座：10日（月）は「実現できないような仕事が形に」

蠍座のあなたは、心に定めた目標を達成する力が湧いてきます。10日（月）は、圧倒的な星の力の導きによって、普段なら実現できないような仕事を形にすることができるでしょう。

ですが、13日（木）は無駄遣い注意報が発令されます。いつかは役立つかもしれないと思って買ったものは、あまり役に立たないかもしれませんよ★

🤝 射手座：10日（月）は「言葉の裏側を探りすぎないよう注意」

射手座のあなたは、推しに関するレアグッズとの縁が良好です。ほとんど知られていないアイテムや、無名時代に掲載された雑誌など、手に入りにくいものを探すのが◎です。

人の本音に敏感になりすぎて、悲しい思いをしてしまいそうな1週間です。とくに、10日（月）は、冷たい言葉の裏側を探りすぎないように気をつけましょう。

🤝 山羊座：15日（土）は「相槌を多めにすると人間関係が深まる」

山羊座のあなたは、丁寧すぎるくらいの態度で人と接するようにしましょう。15日（土）は、普段より相槌を多めにすることで人間関係を深めることができますよ♪

仕事では、最後の最後まで諦めずに修正し続ける根性が求められるときです。12日（水）は、中途半端に終わらせたくなる誘惑がありますが、負けないでください。

🤝 水瓶座：15日（土）は「青春真っ盛りな人間模様への期待が◎」

水瓶座のあなたは、ふとしたところで友達の縁が広がりそうな1週間です。15日（土）は、友達の友達と仲良くなるなど、青春真っ盛りな人間模様への期待が◎

一方で、エンタメは見るべき動画や参加するべきイベントがなかなか決まらず、退屈を感じてしまいそうです。14日（金）は、無理に遊びの予定を詰め込まないほうがいいかもしれません。

💼 魚座：10日（月）は「迷いごとがあるなら相談するのが吉」

魚座のあなたは、仲間内で一番社会的に成功している人が、とても面白い情報を持ってきてくれそうな予感。仕事で迷うことがあるなら、そういう人に10日（月）に相談しましょう。

しかし、お金には注意。持っていると思っていたお金がなくて焦ることになるかもしれません。飲食店に入る前は、決済手段とお財布をしっかり確認しましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

