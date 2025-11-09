ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡¢KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ËÈ¿±þ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/09¡Û¸µKAT-TUN¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬11·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKAT-TUN¡¢°ÛÎã¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ÉÇÉ¼ê±é½Ð
2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¡ÊµµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄ¸ý¤Ï¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¤«¤é¹âÇ®¤Ç¤º¤Ã¤È¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¸«¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢Æ¬ÄË¤¬¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖBreak the ATA-MA¡×¤È¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë³Ý¤±¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2006Ç¯3·î22Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReal Face¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBest of KAT-TUN¡×¡¢DVD¡ÖReal Face Film¡×¤Î3ºîÆ±»þÈ¯Çä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAT-TUN¡£ÅÄ¸ý¤Ï2016Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
