「今日好き」村谷はるな、オフショル姿でイルミネーション満喫「美しさで発光してる」「大人っぽくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスで美しいデコルテを披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女、美デコルテ輝くオフショル姿
村谷は「念願の六本木のイルミネーション 上京して、都会のイルミネーションを見てワクワクがとまらない19歳です笑」とコメントし、イルミネーションをバックにしたショットを複数枚投稿。白のオフショルダートップスに黒のロングボトムスの装いで、美しいデコルテを披露した。
この投稿に、ファンからは「イルミネーションに負けないくらい美しい」「美しさで発光してる」「スタイル抜群」「コーデ最高」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
