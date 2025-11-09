大胆な脚見せがおかわ♡ Kドル風「チェック柄ミニスカ」着回しコーデ4選
男のコを沼らせるような冬のモテコーデを知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともにKドルみたいな大胆な脚見せがたまらない「チェック柄ミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。トップスによって雰囲気を自在に変えるスカートは1枚あると役に立つこと間違いなし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チェック柄ミニスカート
海外の制服っぽさを連想させるスクールガールなチェック柄。マイクロミニ丈で大胆に脚見せさせちゃって♡ サイドのリボンもおかわ。
Cordinate 目をひく秋のガーリーコーデ
イエローやブラウンなどの秋カラーは、彼を夢中にさせること間違いなし！秋のデートコーデにいかが？
Cordinate ミニスカあわせのKドル風コーデ
マイクロミニ丈のスカートで大胆に脚見せしてKドル風に♡ 小物はブラックを選んでコーデ全体を引き締めて。
Cordinate 秋カラーの柄×柄ガーリーコーデ
ブラウンニットは秋冬の落ち着いた雰囲気を漂わせる。ハート柄×チェック柄を組みあわせることで、遊び心溢れるコーデに仕上がる！
Cordinate 甘辛ガーリーモードコーデ
透け感のある黒トップスに、チェックのミニスカートをあわせた小悪魔ガーリーなスタイル。肌見せのバランスが絶妙で、思わず目を引くおしゃれ感♡
グリーンのバッグを差し色にして、抜け感もプラス。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来