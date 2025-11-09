大胆な脚見せがおかわ♡ Kドル風「チェック柄ミニスカ」着回しコーデ4選

男のコを沼らせるような冬のモテコーデを知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともにKドルみたいな大胆な脚見せがたまらない「チェック柄ミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。トップスによって雰囲気を自在に変えるスカートは1枚あると役に立つこと間違いなし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チェック柄ミニスカート 海外の制服っぽさを連想させるスクールガールなチェック柄。マイクロミニ丈で大胆に脚見せさせちゃって♡ サイドのリボンもおかわ。 チェック柄ミニスカート 11,110円／CRANK（HANA SHOWROOM）

Cordinate 目をひく秋のガーリーコーデ イエローやブラウンなどの秋カラーは、彼を夢中にさせること間違いなし！秋のデートコーデにいかが？ チェック柄ミニスカートは着回し。ファーつきオフショルニット 7,700円／RESEXXY バッグ 4,390円／Olu. ロングブーツ 18,700円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate ミニスカあわせのKドル風コーデ マイクロミニ丈のスカートで大胆に脚見せしてKドル風に♡ 小物はブラックを選んでコーデ全体を引き締めて。 チェック柄ミニスカートは着回し。白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）バッグ 4,390円／Olu.

Cordinate 秋カラーの柄×柄ガーリーコーデ ブラウンニットは秋冬の落ち着いた雰囲気を漂わせる。ハート柄×チェック柄を組みあわせることで、遊び心溢れるコーデに仕上がる！ チェック柄ミニスカートは着回し。ハート柄ニット 7,590円／MORE self LOVE バッグ 12,100円／RESEXXY ソックス 759円／チュチュアンナ

Cordinate 甘辛ガーリーモードコーデ 透け感のある黒トップスに、チェックのミニスカートをあわせた小悪魔ガーリーなスタイル。肌見せのバランスが絶妙で、思わず目を引くおしゃれ感♡ グリーンのバッグを差し色にして、抜け感もプラス。 チェック柄ミニスカートは着回し。黒シアートップス 7,480円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）タイツ 759円／チュチュアンナ 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来