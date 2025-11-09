義母からツーショット「そっと見守ってね笑」→ふざけたLINEにイラつく嫁は短気ですか？【ママリ】
LINEは便利な一方、ついイライラしてしまうこともありますよね。この記事では、義母からのLINEに困っているという投稿を紹介します。仕事中、義母から顔を隠したカップルのような写真が来て驚いたという投稿者さん。画像とともに来たのは「いい感じ、そっと見守ってね笑」という文面。冷静に考えてみるとそれは義母と義弟のツーショットだったそうなのですが、仕事中の嫁にわざわざ送ってくる内容にしてはくだらなすぎて、うんざりしてしまったそうです。
義母のLINEに思わず困惑
義母からのどうでもいいLINEに困ってます。
仕事中急にカップルらしき顔が見えないように撮ってる写真を送られてきました。
「いい感じ、そっと見守ってね笑」とただそれだけ来ました。
いきなりそれだけ来たからえ？って思うし、送る人間違えたのかな？っ思ったけど、だいぶ時間開けてとりあえず写真の感じ見て旦那の弟かなって思ったので、弟？って送りました。
そしたら秒でLINE返ってきて「そおだよぉ、付き合えるといいけど笑」って。
いや、まだ付き合ってない段階なのかよって思ったし、それを旦那の嫁にわざわざ仕事中に送ってくる内容か？って思いました😩
私が短気すぎるだけかもしれないですけど、ぶっちゃけ興味無いし、たかがそれだけをわざわざ仕事中に連絡してくるなよって話だし、普通に会った時に喋ればよくない？って思いました。
距離感が近く親しみやすい義母とも言えるのかもしれませんが、仕事中にこんなLINEを送ってこられると感覚が合わないのかなと感じてしまいそう。ふざけるのがダメなのではなく、相手や送る時間を考えてLINEしてほしいと思ってしまいます。
とはいえ、義母からのLINEであれば無視はしにくくて厄介ですね…。
めんどくさい義母にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
子離れ出来てなさすぎるし気持ち悪いですね
主さんに送るのも意味わからないです笑
なんでもお母さんに報告する弟とか、わざわざそんなことでラインしてくる義母の空気感が、はたからみれば「え？」ですよね😂
感覚が違うし、面倒くさいなぁと思います。
ご主人が同じ考えなのが救いですね！
気づかなかったふりして、２日後ぐらいに返します😂
元々義母と義姉、義弟の仲がよく何でも報告するような関係性だそうですが、投稿者さんの夫は幸いにもそこに加わりたくないと思っており投稿者さんと同じ意見なのだそう。夫が味方してくれるというのはとても心強いですし、ホッとしますよね。
義実家とはいえ、無理にノリを合わせて付き合わなくとも、最低限の付き合いをしていれば十分なはず。無理がない範囲で関わっていけばよいのではないでしょうか。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）