◆全国高校サッカー選手権福岡大会・決勝 東福岡2―1飯塚（9日、ベスト電器スタジアム）

東福岡がライバル飯塚に競り勝ち、2年連続24度目の全国高校選手権出場を決めた。

両チームが福岡県大会の決勝で激突するのは今季3度目。2月の県新人大会は東福岡が延長の末に1―0で制し、6月の全国総体県予選は飯塚が0―0からのPK戦で勝利。どちらも僅差の戦いだった。

この日は東福岡が前半25分、主将のFW齊藤琉稀空（るきあ、3年）が均衡を破った。ゴール前のこぼれ球を右足で押し込んで先制すると、同33分には再び齊藤が左足で2点目を挙げてリードを広げた。準決勝でハットトリックを達成するなど好調をキープしている齊藤は「決勝でも得点を挙げて、みんなで優勝できたのはうれしいの一言です」と充実感を漂わせた。

守備では背番号14のGK中野柊（3年）が再三の好セーブでゴールを死守。後半10分に1点返されたものの、DF陣と共に最後まで堅守を維持して追加点を許さなかった。正GKの青木琥汰郎（同）が負傷し、中野が先発を告げられたのは2日前の金曜日（7日）。大一番で奮闘した中野は「緊張と不安があったが、シュートを止めるうちにペースをつかんで自信もついた。チーム一丸で試合を勝ち切れてうれしい」と白い歯を見せた。

前半、相手のシュートをセーブする東福岡ＧＫ中野柊（手前）（撮影・中村太一）

2023年12月にコーチから昇格したOBの平岡道浩監督（47）は、2年続けてチームを全国高校選手権出場に導いた。「齊藤がストライカーとしてしっかり結果を出して、中野もよくセーブしてくれた」と選手たちをねぎらった。

深紅のユニホームから「赤い彗星（すいせい）」と呼ばれる東福岡は前回の同選手権で4強入りを果たしているが、目標はあくまで10大会ぶり4度目となる冬の頂点だ。前回は優勝した前橋育英（群馬）に準決勝で1―3と完敗した。齊藤は「前回はベスト4の壁を感じた。今年は（準決勝と決勝がある）国立競技場で2勝を挙げて優勝したい」と意欲満々に語った。（山崎清文）

東福岡の今大会勝ち上がり

準々決勝 3○1筑紫台

準決勝 6○1東海大福岡

決勝 2○1飯塚