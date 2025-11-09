＜11月9日(日) 全日本スキー選手権大会ノーマルヒル･宮の森ジャンプ競技場＞



22日から開幕するＷ杯前最後の国内大会を伊藤有希選手が制した。特に圧巻だったのは1回目、ヒルサイズ(＝100ｍ)に迫る99.0ｍの女子最長不倒となる大ジャンプでトップに立ち、2回目は91.5ｍのＫ点(＝90ｍ)超えのジャンプでリードを守り切った。ジャンプ夏の国際大会･サマーグランプリの成績は奮わなかったが、それは意図したもの。夏場は体作りを優先し、陸上トレーニングの割合を増やしていた。その成果もあり、「飛ぶための体作りは過去最高の出来です」と胸を張った。成績が出ない事に不安がよぎった事もあったが、今日の優勝後の第一声は「安心しました」と、胸を撫でおろした。Ｗ杯からミラノ五輪と続く勝負の今冬に向けて体を作ってきた伊藤有希選手。22日から始まるＷ杯開幕戦からの快進撃が期待される。





髙梨沙羅は1回目4位と出遅れるが、2回目にＫ点を大きく超える94.5ｍのジャンプで3位に浮上。全日本スキー選手権では11年連続の表彰台に上り冬季シーズンに向けて弾みをつけた。

男子優勝は小林潤志郎。1回目はヒルサイズの100.0ｍ、2回目は99.0ｍと絶好のジャンプを2回揃え、1度も1位を譲らない完全優勝だった。北京五輪に続き、ミラノ五輪でも弟の陵侑と共に兄弟揃っての出場を目指す。



【大会結果】

★男子

優勝 小林潤志郎 266.3

２位 小林朔太郎 263.4

３位 内藤智文 253.1



★女子

優勝 伊藤有希 246.0

２位 丸山希 238.0

３位 髙梨沙羅 227.6

