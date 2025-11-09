田中みな実、脇＆背中あらわな真っ赤なロングドレス エレガントな手元に522万の『オーデマ ピゲ』輝く
俳優の田中みな実が9日、オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】ドレス姿で魅了した田中みな実
田中はこの日、約522万円のロイヤルオークを手首につけ、脇から背中がざっくりとあらわになった真っ赤なロングドレスに真っ赤なリップをあわせたエレガントな装いで登場。時計について「全体的にフロステッド加工になっていて、フェースまでキラキラしていて」と紹介し、コーディネートについては「装いもホリデーチックに。オケージョンルックにあわせてみました」と笑顔を見せた。
展示について「アミューズメントパークのようなワクワク感があって。機械式の時計が、ふだん見に付けさせていただいていたんですけど、こんなにたくさんのパーツがあるなんてと、より時計に対する愛情を覚えました」と振り返った田中。「30代になって初めてオーデマ・ピゲを買った」と明かし、「身につける工芸品だなと思いました」とその精巧さを表現した。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランドオーデマピゲは、創業150周年を祝う特別展『ハウス オブ ワンダーズ展』をあす10日〜2026年4月30日に東京・銀座にて開催する。
