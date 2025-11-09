元ピンク・レディーの未唯mieさん（67）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新し、ゴージャスなドレス姿を披露した。

「マッチとも何十年ぶりかで会えて、嬉しかった」

未唯mieさんは人気イベント「高嶋ちさ子のザワつく！ 昭和歌謡祭」への参加を報告し、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さん（57）や、近藤真彦さん（61）とのツーショットを投稿した。

「トップバッターは私、未唯mie ピンク・レディー楽曲で歌い踊る中、'70〜'80の想い出の曲を披露するのがお決まり」といい、「私は、デビュー前の日テレ音楽学院でのヴォーカルレッスンで『今、流行っている曲からレッスン曲を選びなさい。』と言われ大好きなキャンディーズさんの『ハートのエースが出てこない』を選びました」と解説した。

さらに、「マッチとも何十年ぶりかで会えて、嬉しかった」とつづり、「NEVERを歌っていた頃、私のいるスタジオまで遊びに来たりして、何故か懐いてくれていたマッチは可愛い後輩」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、未唯mieさんはゴールドのドレスを着用。高嶋さんはアシンメトリーデザインのドレスを着て、2人は肩を寄せ合い笑顔のショットを披露している。2枚目の写真では、ストライプのジャケットを着用した近藤さんと密着したツーショットを公開した。

この投稿には、「いつまでもカッコイイお二人でいて下さい」「とっても綺麗」「ゴージャスで素敵です」「豪華2ショットですごく最高」「プロポーション抜群」といったコメントが寄せられている。