アレン様 人生は「怖がらせたもん勝ち」「なめられて言われまくるの嫌じゃない？」リスナーの悩みに送ったアドバイス
ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00〜29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。
今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」が登場！ 人生観について語るなど盛りだくさんの内容でお届けしました。
2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。
9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。
＊
ーーここで、リスナーから届いたメッセージを紹介。
＜リスナーから届いたメッセージ＞
私は昔から、なめられる傾向があり、悶々としていたのですが、アレン様のありがたいお言葉を目にするようになって勇気をいただいてからは、「おかしい」と思うことには声を上げるようにして、人生が少しずつ好転してきていると感じます。
周りは「今まで猫かぶっていたんだ？」とか「本当は気性の荒い人だったんだ」とか好き勝手なことを言います。それを「気にしない！」と思っていても、小心者な自分はいちいち傷ついたりもします。こんな私に喝をいただけると嬉しいです。
＊
アレン様：これはでも、周りからどう言われようとですね、「あいつ猫かぶってたんだ」だとか「気性の荒い人だ」と、思わせたもん勝ちなのよ！ 私、怖がらせたもん勝ちだと思っていて。なめられて、言いやすいやつになるぐらいだったら、怖がられて「この人には何も言えない」と思わせたほうが、人生は得するなって思うんですね。だから、怖がられていいと思うし、面倒くさいやつと思われていいから、嫌なことは嫌だとはっきり「NO」を突きつけて！
すがちゃん：なるほど。
アレン様：だって、言われまくるの嫌じゃない？ なめられたりとかしてさ。
すがちゃん：きついですよね。
アレン様：だったらもう「言わせない！」って思っていたほうがいいと思う。
すがちゃん：そのぐらいの気持ちで生きていってください。なめられるよりはマシだと。
アレン様：はい、もちろんです！
＊
すがちゃん：ということで今日は、アレン様と「理想と現実」について、いろいろお話ししました。アレン様とのラジオ、すごく楽しかったです！
アレン様：え〜！ めっちゃ楽しかったから、本当（にまた）来たいんだけど！
すがちゃん：本当ですか？
アレン様：本当に。散歩がてらパッと来れるしね。私の歩く距離ってほら、20、30km普通に歩いたりもするから。
すがちゃん：本当に嬉しいですよ。
アレン様：私、ラジオ好きかも。
すがちゃん：めちゃくちゃ向いてると思いますよ！ てか、メインのパーソナリティで（オファーが）めっちゃ来ると思いますよ。でもぜひ、またこの番組に来てください！
アレン様：来たいですね。ぜひ、呼んでください！
番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディング、若者の生きづらさ＆日本の賃金問題について、芸能界で尊敬するマツコ・デラックスさんへの思いなどについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。
----------------------------------------------------
▶▶音声版「ウチらのイイブン！」 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13062
----------------------------------------------------
＜番組情報＞
番組名：ウチらのイイブン！
放送日時：毎週金曜 27:00〜29:00
AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定
パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表します
ハッシュタグ：#ウチイブ
アレン様、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディング、若者の生きづらさ＆日本の賃金問題について、芸能界で尊敬するマツコ・デラックスさんへの思いなどについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。
（左から時計回りに）タクトOK!!、すがちゃん最高No.1、アレン様
AuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420 https://audee.jp/program/show/300010420
番組公式X：@uchiranoiibun https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12656
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/ https://www.instagram.com/uchiranoiibun/
番組公式LINE：@uchiibu https://lin.ee/RFtnHa2
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu https://www.tiktok.com/@uchiibu
