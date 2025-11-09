秋田朝日放送

９日早朝、五城目町と美郷町で男女合わせて３人がクマに襲われけがをしました。

警察と消防によりますと午前６時ごろ、五城目町馬場目字中村で７８歳の女性が野菜の収穫をしようと外に出たところ、自宅の敷地内で体長およそ１メートルのクマに襲われ顔や腕をひっかかれました。女性は顔に複数の深い傷を負ったということです。悲鳴を聞いて助けに入った女性の５０歳の娘も、太ももをひっかかれけがをしました。２人は秋田市内の病院に搬送され、ともに会話ができる状態だったということです。現場付近では数週間前からクマが目撃されていました。

また、午前６時半ごろ美郷町小荒川で、自宅の玄関先で８３歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や頭などをひっかかれてけがをし、秋田市内の病院に搬送されました。搬送時、会話ができる状態だったということです。現場には男性を襲ったクマ以外にもう１頭のクマがいて、２頭とも立ち去ったということです。現場は美郷町役場から南西およそ９００メートルの場所で、警察が付近の住民に警戒を呼びかけています。