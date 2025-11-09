◇ノルディックスキー 全日本選手権ジャンプ（９日、宮の森ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１００メートル）

ノーマルヒルが行われ、女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、３位入った。

１回目に後ろからの風を受けて８３・５メートルと飛距離を伸ばせず４位と出遅れたが、上位を狙った２回目。低い姿勢からスムーズに助走路を滑り降りて飛び出すと、緩い向かい風に乗ってグンと飛距離を伸ばして、９４・５メートルまで飛んでいった。この回、全体トップの得点をマークし、順位を一つ上げて表彰台を確保した。「最後のジャンプは今まで取り組んだことが点ではなく線でつながったジャンプ。自分のやってきたことを一連の流れのなかでできたことはすごく自信につながった。１度できたということはこの先もできるということなので、この後の練習でいかに確率を上げていくかということが重要なポイントだと思う」と気を引き締めた。

目先の結果だけを追わず、目の前の課題に取り組んできた。今夏は数種類の板を試し、この日もスキー板の金具（ビンディング）を替えるなど、４度目となる来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンに向け、試行錯誤を続けてきた。２１日にＷ杯が開幕する。「いよいよだなという感じ。私はゴルフしないので分からないんですが、ゴルフのスイングがジャンプと似ているという風に聞くので、そのスイングを出せるように、ジャンプも点ではなく線で抑えられるようにしたい」と話した。