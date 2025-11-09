¿À¸ÍFWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ö¥Õ¥ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×²°Âæ¹ü3¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ïº£µ¨¤ï¤º¤«4ÅÙ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¡¡GÂçºå1-1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î9Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿À¸Í¤ÎÌîË¾¤¬ÄÙ¤¨¤¿¡£Å¨ÃÏ¤ÇGÂçºå¤ÈÄËº¨¥É¥í¡¼¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö7¡×¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ï¡ÖJ1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Éé½ý¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¡×¤ÈV°ï¤ÎÍ×°ø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï²Æ¾ì¤ËÄ²¹ø¶Ú¤òÄË¤á¤ÆÃæ´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤º¡£¥ê¡¼¥°28»î¹ç8ÆÀÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶ÚÆù·Ï¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤È¼è¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÇ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FWÉðÆ£²Åµª¤äDF¼ò°æ¹âÆÁ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âº£µ¨¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£FWµÜÂåÂçÀ»¤äMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃø¤·¤¤¤¬¡¢²°Âæ¹ü¤Î3Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤ï¤º¤«4ÅÙ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢ºòÇ¯¤Û¤É¤ÎÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡£