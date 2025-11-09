º´Æ£¹Âç¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEvergreen¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¡ÖBrand New Life¡×MV¸ø³«¤â
¡¡º´Æ£¹Âç¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEvergreen¡Ù¤òEXILE SHOKICHI¼çºË¥ìー¥Ù¥ë KOMA DOGG/LDH Records¤è¤ê11·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§LIL LEAGUE¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ðÂè2²ó¡§ÃæÂ¼ÎµÂç¡¡Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç³ð¤¨¤ëÂç¤¤ÊÌ´¡Ë
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡È¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉáÊ×Åª¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿°ìËç¤Ë¡£¥êー¥É¶Ê¡ÖEvergreen¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ç¡È¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Î¼çºÅ¤äÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ìÌÌ¤ò»ý¤Äº´Æ£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥â¥ë¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀ©ºî¤·¤¿°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡Ö¥¢¥ª¥¤¥È¥ê¡×¤Ï¡¢º´Æ£¤é¤·¤µËþºÜ¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èHonda Cars CM¥½¥ó¥°¡¢ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼ÒCM¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢·×8¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBrand New Life¡×¤ÎMV¤ò¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¤Î21»þ¤ËLDH Records¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢º´Æ£¤ÎÁÛ¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë