高級時計市場で圧倒的な人気を誇るロレックス。需要が供給を圧倒的に上回っていて、正規店に足を運んでも商品を紹介してもらえることすら難しく、多くの人が何度も足を運ぶいわゆる「ロレックスマラソン」を繰り広げています。リユース店では正規価格を大きく上回る価格で取り引きされていて、市場はかなり複雑な状況ですね。

150万円超えの置き時計

そのロレックスが「サブマリーナー デイト デスク クロック」を発売しました。人気ダイバーズモデルのサブマリーナー デイトと同じデザインの置き時計です。ケースは80mmサイズのステンレススチールで、ベゼルはブラックのセラミック。台座はお好みの角度に調整できる仕様です。

ムーブメントは機械式ではなくクォーツで、日付表示はセキュラーカレンダー（小の月と大の月、閏年の29日を自動調整）。

Image: ROLEX

置き時計であっても一目でロレックスだってわかるデザインコードはさすがですね。視認性も良く使いやすそうですが、お値段はなんと150万8100円（税込）。ちなみに腕時計のサブマリーナー デイトは157万800円なので、ほぼ同じ価格帯です。

非常に高価ではありますが、今のロレックス人気を考えると、これもなかなか手に入らない稀少モデルとなるでしょう。どうしても欲しい人はマラソンに参加するしかなさそうです。

Source: ROLEX