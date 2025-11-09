木造DASH第二弾！城島と松島、そして単独ではDASH初参加となるSixTONESの郄地がやって来たのは、新潟県長岡市！

今回、木だけでつくるのが…「掃除機を作りたい！」「木造の掃除機って人生で見たことない」

電気の力でファンを高速回転させ、その吸引力でゴミを吸い取る掃除機。

果たして、電気を一切使わない、木造の掃除機はつくれるのか？

3人がやって来たのは、とある民家の解体現場。

今回、協力してくれるのは、解体工事を専門に行う・政和総業。

廃材を再利用するため、壊す解体ではなく、生かす解体を行う、解体のプロ集団。

この日解体していたのは、築およそ100年の木造住宅。

この日までの解体作業で、家は半分が取り壊し済みの状態。

「100年経っているので古材が生きる。キレイに取って再利用する」と政和総業の松田さん。

木造掃除機の材料になりそうな木材はあるのか？

早速、木材を探すと、「鴨居(かもい)もしっかりしてる」

鴨居に使われていたのはマツ。針葉樹の中でも特に硬く、曲げに強いのが特徴。

その強度から、家を支える梁や桁などに使われることが多い。

そんな頑丈なマツで建てられた、築およそ100年の木造住宅を城島が重機で解体！

古材として再利用するため、傷つけないように慎重に解体していく。

一方、松島・郄地は、城島が解体した古材から、残った釘を手作業で抜いていく。

作業すること30分、全ての釘抜きが終了。

そして、解体作業を始めてから1時間、再利用できそうな古材を取り出し、残っている部分を解体。

クレーン城島によって、見る見るうちに家が解体されていく。「解体ショーだ」

こうして築およそ100年の古民家で手に入れた梁で木造掃除機づくり開始！

解体した木材を持ってやってきたのは、東京都武蔵村山市。「ここで作るよ！」

協力していただくのは、家具工房KOMAの松岡茂樹さん。

1つ1つ手作業で作られる作品で、フランスやニューヨークなどの国際デザイン賞50冠を達成し、卓越した技術者のみが選ばれる、現代の名工に選出された。

そして、もう一人が、木製からくり装置の制作を手がける、Muku-studioの古川孝さん。

前回、木造扇風機をつくる際にも力をお借りした。

「木造の掃除機を作りたい」と言うと、「マジすか」と思わず言葉を失うお二人。

木造掃除機、どんな形にするのか？3人のイメージを絵に描き、ハンディタイプに決定。

しかし、「市販の掃除機には中にファンが入ってる」と古川さん。

掃除機は、電気の力でファンを高速回転させ、その吸引力でゴミを吸う。

そんな仕組みの掃除機を、本当に木だけで作れるのか？

まずは、掃除機の本体部分を作る。

九州大学農学部で、木材乾燥などを学んだ「博士」こと久田さんにもご協力いただき、およそ3mの梁を掃除機サイズに。

1分間におよそ3000回転する電動丸鋸を使ってカットした後、手押し鉋盤で表面を削り、できるだけキレイな面に製材。さらに、できるだけ軽量化するため、自動一面鉋盤で薄く削る。

しかし、電気の力で動く掃除機を、どんな仕組みで木だけで作るのか？

「空気を出す・吸うとなると、フイゴ」と城島。

金属加工などを行う鍛治職人にとっては欠かせない、古の道具「フイゴ」。

城島も、福島DASH村で農具を作った時やDASH島で銅を溶かす時に使ってきた、火を高温にするための、人力の送風機。

その仕組みは、箱に、弁のついた吸気口と排気口4つの穴が開けてあり、中には仕切り板。

これを前後させることで、吸気口から空気を取りこみ、排気口から押し出す。

箱の気密性が高いほど、強く風を送ることができる。

そして、今回は、弁の位置を逆にして、空気を吸い込む構造に。

つまり、イメージはフイゴ型のこんな形！

気密性が高ければ高いほど、強く吸い込むことのできる、フイゴ式掃除機。

部品ごとに作り、溝にはめて組み合わせていく構造に。そのため「コンマ何ミリの精度が重要になる」

そんな溝彫りを担当するのは、城島＆郄地ペア。

先端に彫刻刀のような刃が付いたトリマーを使って慎重に溝を掘っていく。

「DASHのロケって感じ。シンタローからDASHのロケはガチって聞いてた」と郄地。

一方、松島が担当するのは、仕切り板の付くピストン部分。

仕切り板を動かすための強度が必要なため、使うのは前回切り出した広葉樹の中でも硬く、頑丈なケヤキ。

それを、角棒の状態にカットし、削っていく。力加減を誤れば、一気に棒が削れてしまう。

さらにこの作業はただ削るだけではない。穴とのサイズが噛み合わなければ、気密性を保つことができない。

削りすぎて細くなってしまうと、空気が漏れてしまう。

そのため、目標は20ミリとコンマレベルの超繊細作業。

一方、溝彫り担当の城島＆郄地ペアは、作業も終盤。

溝を掘った板を、より持ちやすく軽量化するため、掃除機型にカット。

最後に、持ち手を取り付けるための穴を開ける。「側板できました」

続いて、空気の通り道を塞ぐ弁の部分。木材の中でも軽く軟らかく、加工もしやすいスギを弁のサイズに小さくカットし、接着剤で組み合わせ、竹串を刺すための穴を開けるのだが…

「これダメだ、細かいわ。先端が見えない」と城島から郄地にバトンタッチ。

持ち前の器用さで、次々と穴を開けていく郄地。「全部できました！」

開けた穴に竹串を刺して弁の完成！

そして、穴開けセンス抜群の郄地は、内部の仕切り板に空気の通り道となる穴を50カ所開けていく。

その集中力で1度たりとも手を止めず、作業することおよそ30分…「終わりました！」

一方、ピストン部分担当の松島は、目標の20ミリまで削り終えた。

ここから、押し出す棒の持ち手の部分を削って持ちやすく。その出来に城島も「すごく良いよ」

ラインも掘ってデザイン性もアップさせ、滑り止めの役割も。

さらに、本体の持ち手部分も慣れた手つきで削っていき…「完璧です！サイズ感もめっちゃいい」

一方、城島は、新潟の解体現場で手に入れた謎の文字が書かれた板を使って、ノズル部分を。

まずは、ノズルの長さの分だけ帯鋸でカットし、厚みを整える。

「すっごい味がある。“九寸十入"？」

あとで調べたところ、木材を取引する際の情報としてかつては記されていたそう。

そして、松岡さんの発案で…「カンナくずをフィルターにする」「なるほど！」

吸い込んだゴミが排気口から出ないように、カンナくずでフィルターを。

まずは、カンナくずを固定するためのフレームをカットし、そのフレームをカンナくずとノリで接着。

ここからは、プロの力もお借りして細かい部品を作っていく。

そして作業開始からおよそ5時間…「掃除機のパーツ、全て完成！」

「あとは組み立てて、実際に吸えるか」

全て手作業。わずかなズレがあれば、組み立てることすらできない。まずは、本体部分から組んでいく。

フィルターを交換できるようにするため、ビスで留めて、城島と郄地が溝を彫った側板にはめていく。

そして、他の部品もハンマーで調整しながら溝にはめていく。

さらに、空気を取り込む際に肝となる弁も取り付ける。「この弁がちゃんと動いてくれるか」

ピストンを引くと2箇所の弁が開き、空気が吸い込まれる。

さらに、ピストンを押しても残り2箇所の弁が開き、空気が吸い込まれる。

これを繰り返すことで、吸引力が生まれる仕組み。

もう1つの側板で挟み込み、ゴミを捨てるための仕切り板をつけ、最後にノズル部分を取り付ければ…

組み立てること1時間、ついに木造掃除機が完成！

朝イチ始発の新幹線で東京から新潟入り。築およそ100年の古民家を解体して木材を手に入れ、東京へトンボ帰りし、イチから製作。かかった時間はおよそ17時間！

しかし、全てがミリ単位の手作業。少しでも隙間があれば、ここまでの苦労が水の泡に。

ぶっつけ本番！木造掃除機の吸引力は果たして…「3…2…1…お願いします！」

わずかながらに吸っている…？と思った矢先、ピストン部分が取れるというまさかのアクシデントが！

果たしてゴミは吸えていたのか、中からゴミを出してみるといくつか吸えていた！「すごい！」

とはいえ、やや強引な結末。なので、吸引力の限界に挑戦するべく、修正を重ね、再度チャレンジ！

改良を加えた結果は…「吸えました！結構吸えたよ！木で掃除機は作れる！」「感動！」

協力してくれた職人の皆様、遅くまでありがとうございました！