子どもの才能や考え方に、生まれ順（きょうだい順位）が非常に強く影響していることをご存じでしょうか。特に長女（第1子）の場合、下のきょうだいが弟か妹かによって、その後の潜在意識の形成と才能の伸び方が大きく変わってきます。新刊『子どもの心に「自信のタネ」をまく方法』（青春出版社刊）から、のべ1万人の幼少期のトラウマを癒やしてきた筆者が、その経験から、長女の持つ特権と課題に焦点を当て、その秘められた可能性を最大限に引き出すための「潜在意識子育て」のヒントをご紹介します。

長女の持つ特権と潜在意識の傾向

第1子は、親にとって初めての育児の対象であるため、親の手と愛情を独占する期間があります。そのため、長女（第1子）には、「親に従おう」「親の期待に応えたい」という気持ちが強く根づきやすいという特徴があります。基本的には素直で実直に頑張るタイプが多く、家族や親を大切にする意識も強いでしょう。

しかし、弟や妹が生まれると、自分に注がれていた関心が急に奪われたように感じ、心に傷を負うことがあります。この「関心を奪われた感覚」が強いと、その後の育児が難しく感じられるケースも出てきます。長女にとって大切なのは、努力が報われ、人から認められることです。また、心の奥底では「みんなの役に立ちたい」と本気で思っている、とても優しい存在です。

この長女の潜在意識の形成は、きょうだいの性別によってまた違うものになります。

