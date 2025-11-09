Perfumeのあ～ちゃんが、妹のちゃあぽんこと西脇彩華と撮影した2ショット写真を、自身のインスタグラムに投稿した。

■ちゃあぽんの投稿にはPerfume流（？）点灯式の様子も

投稿された写真は、ふたりがパーソナリティを務める広島FMのプログラム『あ～ちゃん ちゃあぽんの！”West Side Story”』の公開録音が、10月26日に広島にて開催された際に撮影されたもの。

公開収録の模様が11月7日放送回（※各局放送日時が異なる）から4週にわたりオンエアがスタート。放送のタイミングに合わせてのあ～ちゃんの投稿となった。

公開されたのは、キュートな双子コーデに身を包んでポーズをとる“西脇姉妹”の撮り下ろし写真5点（うち1点は司会を務めた広島のラジオスター“オオクボックス”こと大窪シゲキとの3ショット）と、イベント当日の様子を伝える写真9点と動画1本。

当日は、会場となった基町クレド・パセーラ1F ふれあい広場に設置されたクリスマスツリー点灯式も開催。「今年はPerfumeさんのライブ演出の如くみんなで心をひとつにして点灯しましたね！！ なりきりPerfume大成功！！」とはちゃあぽんの弁。ひと足早く投稿された、ちゃあぽんの投稿では、このPerfume流（？）点灯式の模様を動画で楽しむことができる。

なお、ちゃあぽんのインスタグラムには、公開録音前に、広島もとまち水族館をあ～ちゃんと訪れた際の写真も投稿されており、こちらでも仲睦まじい美人姉妹の2ショットを楽しむことができる。