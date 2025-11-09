『THE LAST PIECE（ラストピース）』参加で注目を集めた、RAIKIとRYOTOのふたりのショート動画がBMSG TRAINEE公式SNSにて公開された。

動画：自信満々なRYOTOに耐えきれなかったRAIKI

■「これが魔法だよ」「この謎君に分かるかな」

SKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル・BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す研修生＝BMSG TRAINEE（トレーニー）として過ごす、RAIKIとRYOTO。そんなふたりのショート動画が公開された。

カメラ手前にRYOTO、奥にRAIKIが座り、“魔法”を披露するというもの。ふたりは、左手にそれぞれ食べ物を持ち、ゆっくりと手をスライドさせるのだが…その際に顔を通過すると“なぜか”先ほどまで手にあったはずの食べ物が消えてしまうという魔法だ。

奥に座るRAIKIは終始クールな表情のまま、“魔法”もなんなく成功。そして、RYOTOも自信みなぎる表情を見せているのだが…彼の一生懸命さがあだとなり、魔法の詳細がほぼ丸見えに。その後も不自然にパンパンになった口など、もう言い逃れできない状況でも、RYOTOは変わらず自信満々な表情を見せたため、先に耐えきれなくなったRAIKIが吹き出すところで動画は終わっている。

このふたりの“魔法”動画に対し、コメント欄では「かわいすぎ」「ふたりして何やってるの（笑）」「さすが魔法使い」といった和やかな声が上がっている。