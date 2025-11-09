タレントの大沢あかね（40）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「大沢あかね LUCKY7 supported by 犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）の公開収録を東京・有楽町の同局で行った。

前半は秋元康氏がプロデュースする女性17人組「Rain Tree」の新野楓果（25）と佐藤莉華（23）、後半はタレントの王林（27）をゲストに迎えトークを展開した。100人のファンを招き行った同番組初の公開収録。

大沢は「ラジオではリスナーの皆さんの顔を拝見する機会がない。今日はたくさんの皆さんとお会いできて、とっても幸せでした」とニッコリ。「皆さんに支えられて番組ができているんだなと。改めて皆さんに感謝したいです。ありがとうございます！」とファンに感謝を伝えた。

最後には景品をかけたじゃんけん大会を行うなど、イベントは大盛況。「またぜひ公開収録をやってみたい。後ろに偉い人たちがいるので、後でしっかりとお願いしたいと思います」と早くも次回開催に意欲的だ。「来年の春くらいかな。そのときにはもっといい景品を用意します」と宣言した。