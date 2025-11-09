¡ÚSVÃË»Ò·ë²Ì¡Û¥µ¥ó¥È¥êー¤¬WDÌ¾¸Å²°¤ËÏ¢Æü¾¡Íø¡ª ÅìµþGB¤Ïº£µ¨½é¤ÎHG¤Ç2Ï¢¾¡¡ÚÂè3Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè3Àá¤Î»î¹ç¤¬11·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°vs¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡£ÀÜÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¤Î2Ï¢¾¡¡£¥Ûー¥à¤ÎWDÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎ¤òÃæ¿´¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÄ©¤ó¤À¡£GAME1¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ö¡õ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬ÆüÅ´ºæBZ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯GAME2¤ÏÍ×½ê¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ÆüÅ´ºæBZ¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¡£º£Àá¤ÎÂÐ·è¤ò1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÇVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Ê¿Æü¥Ê¥¤¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿GAME1¡¢VCÄ¹Ìî¤Ï¥»¥Ã¥¿ーÃæÅç·òÅÍ¤Î¹ª¤ß¤Ê¥È¥¹¥ïー¥¯¤ä¡¢¥ê¥Ù¥íÆñÇÈ¹¨¼£¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¼´¤ËÂè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¡¢¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÅìµþGB¤¬È¿·â¤ò³«»Ï¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢30ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È¤â¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÅìµþGB¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£GAME2¤â¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ç40ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅìµþGB¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤È¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GAME1¤Ï¹ÅçTH¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ûー¥à³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£GAME2¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿STINGS°¦ÃÎ¤¬¥µー¥Ö¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ÇÎ¾Æü¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Âçºå£Â¤ÏÁ°Àá¤«¤é4ÀïÏ¢Â³¤Ç¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ë¡£°ìÊý¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤Ï¾¡Éé½ê¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤º¡¢¥Ûー¥à¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè4Àá¤Ç¤Ï¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìµþGB vs WDÌ¾¸Å²°¡¢VCÄ¹Ìî vs Åì¥ìÀÅ²¬¡¢STINGS°¦ÃÎ vs Âçºå£Â¡¢¹ÅçTH vs ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¡¢¥µ¥ó¥È¥êー vs ÆüÅ´ºæBZ¤ÎÁ´5¥«ー¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè3Àá GAME1·ë²Ì
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º 3-2 VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä
¡Ê24-26¡¢19-25¡¢25-17¡¢34-32¡¢15-10¡Ë
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 3-0 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡Ê25-17¡¢25-19¡¢25-16¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 0-3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê21-25¡¢26-28¡¢32-34¡Ë
¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 3-1 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡Ê25-22¡¢23-25¡¢29-27¡¢25-21¡Ë
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° 1-3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡Ê25-23¡¢17-25¡¢22-25¡¢22-25¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè3Àá GAME2·ë²Ì
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º 3-0 VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä
¡Ê25-15¡¢25-23¡¢41-39¡Ë
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 1-3 ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡Ê25-21¡¢19-25¡¢19-25¡¢13-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 0-3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê23-25¡¢16-25¡¢17-25¡Ë
¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 1-3 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡Ê17-25¡¢18-25¡¢25-22¡¢16-25¡Ë
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° 1-3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡Ê22-25¡¢19-25¡¢25-21¡¢20-25¡Ë