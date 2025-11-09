高石あかり、“後輩”にエール「これからも私と一緒にチャレンジし続けて」 “原点”キッズオーディションに登場
俳優の高石あかり（※高=はしごだか）が9日、都内で行われた『キラチャレ2025 supported by avex audition』にスペシャルゲストとして登壇した。
【写真】受賞者と笑顔！高石あかりらゲスト
同コンテスト出身の高石は、頑張るキッズの姿を見て「こんなに胸を打たれるんだなと感動しました。祈っている瞬間だったり、それが難しかったとしても、うれしかったとしても、その感情をあふれさせることができたというのは本当にすごいことだと思います。そのピュアな心を感じられたのがうれしかったです」とコメント。「今の私を作ってくれた、最初のかけがえのない時間であり、体験でもありました。本当にいろんなことをくれた機会だったと思います。このキラチャレがなかったら今の私は確実にいないので、改めて感謝しています」と思いを伝えた。
現在放送中の2025年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にてヒロインの松野トキ役を演じる高石は「めちゃめちゃ楽しいです。毎日」と充実感をにじませ、「私、朝ドラも何回もオーディションを受けました。落ちたときも“きっと次につながる”と思って何度もチャレンジしてきました。だから、これからも私と一緒にチャレンジし続けていけたらうれしいです」と、参加者にエールを送った。
今年で19回目となる同イベントは、エイベックス・エンタテインメント主催のキラッと光る才能を発掘するための総合エンタメコンテスト。高石のほか、2026年前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』にてＷ主人公の1人を務める上坂樹里、『CanCam』専属モデルの生見愛瑠をはじめ、わーすたの三品瑠香・廣川奈々聖、i☆Risの若井友希、GENICの雨宮翔・小池竜暉・金谷鞠杏・宇井優良梨、ディズニー・ピクサー作品『リメンバー・ミー』にて主人公の吹き替えを担当した石橋陽彩などを輩出している。
今大会は全国8ヶ所のイオンモールで地区予選を実施し、その中の通過者が今回行われた東京での本戦に出場した。地区予選を勝ち抜いたボーカル・ラップ部門20人、モデル部門74人、ダンス部門16組29人、計110組（123人）が出場し、ボーカル・ラップ部門は島村侑（シマムラユウ、12）さん、モデル部門は田島あかり（タジマアカリ、7）さん、ダンス部門は山崎陽愛（ヤマザキヒナ、10）さんがグランプリを受賞した。
【写真】受賞者と笑顔！高石あかりらゲスト
同コンテスト出身の高石は、頑張るキッズの姿を見て「こんなに胸を打たれるんだなと感動しました。祈っている瞬間だったり、それが難しかったとしても、うれしかったとしても、その感情をあふれさせることができたというのは本当にすごいことだと思います。そのピュアな心を感じられたのがうれしかったです」とコメント。「今の私を作ってくれた、最初のかけがえのない時間であり、体験でもありました。本当にいろんなことをくれた機会だったと思います。このキラチャレがなかったら今の私は確実にいないので、改めて感謝しています」と思いを伝えた。
今年で19回目となる同イベントは、エイベックス・エンタテインメント主催のキラッと光る才能を発掘するための総合エンタメコンテスト。高石のほか、2026年前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』にてＷ主人公の1人を務める上坂樹里、『CanCam』専属モデルの生見愛瑠をはじめ、わーすたの三品瑠香・廣川奈々聖、i☆Risの若井友希、GENICの雨宮翔・小池竜暉・金谷鞠杏・宇井優良梨、ディズニー・ピクサー作品『リメンバー・ミー』にて主人公の吹き替えを担当した石橋陽彩などを輩出している。
今大会は全国8ヶ所のイオンモールで地区予選を実施し、その中の通過者が今回行われた東京での本戦に出場した。地区予選を勝ち抜いたボーカル・ラップ部門20人、モデル部門74人、ダンス部門16組29人、計110組（123人）が出場し、ボーカル・ラップ部門は島村侑（シマムラユウ、12）さん、モデル部門は田島あかり（タジマアカリ、7）さん、ダンス部門は山崎陽愛（ヤマザキヒナ、10）さんがグランプリを受賞した。