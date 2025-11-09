女性４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」と、７人組ガールズグループ「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）」、Ｇｏｒｉｅ（ゴリエ）が９日、東京・国立競技場でスペシャルライブを開催した。

この日、同所で行われた明治安田Ｊ１リーグ第３６節「町田 vs ＦＣ東京」は、昨年７月に続いて「エイベックス・マッチデー」として開催。「エイベックス・マッチデー」とは、ゼルビアのトップパートナーであるエイベックス・エンタテインメント株式会社協力のもとで行われ、エイベックス所属のアーティストやタレントが出演。今年は４万６８３８人（主催者発表）のサポーターを前に、ゼルビアとしては最大規模のビッグマッチを盛り上げた。

試合開始前、Ｇｉｒｌｓ２×Ｇｏｒｉｅがスペシャルライブに登場。「♡桃色片想い♡ ｆｅａｔ．Ｇｏｒｉｅ」「ＰＥＣＯＲＩ ＮＩＧＨＴ」を披露。Ｇｉｒｌｓ２の鶴屋美咲と小田柚葉は小学生時代に女子サッカーをしていたサッカー経験者。ライブ前の囲み取材では「皆さんの熱を試合前にバーッ！と上げられるように、精いっぱいパフォーマンスしたいです」（鶴屋）「しっかり選手の皆さんを応援しつつ、エールを送ることができるように頑張ります」（小田）という言葉通り、サポーターたちの熱気に火をつけた。

ハーフタイムでは、ＭＡＸが登場。ライブ前、ＮＡＮＡは「リハーサルの時に思っていた以上にスタジアムが広くて、どうやったら後ろの席まで（歌が）届くかな？と思ったんですけど、懐かしい曲も用意してきたので、私たちの曲で１つになれれば」と話していたが「ＧＥＴ ＭＹ ＬＯＶＥ！」「ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ」「Ｒｉｄｅ ｏｎ ｔｉｍｅ」のメドレーで、スタジアムの一体感を演出した。