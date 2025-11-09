「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」に合うように、異なる特徴の茶葉をブレンドした緑茶を使用し、モダンなお茶割りとして誕生した「茉莉花〈緑茶割・JR〉」。フードアナリスト・中山秀明さんが、「茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉」と飲み比べ、その味わいとペアリングについて紹介します。

茉莉花〈緑茶割・JR〉

アルコール成分：4%

原材料：焼酎甲類乙類混和（国内製造）、緑茶／ビタミンＣ

「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」に合うように、3種の異なる特徴の茶葉をブレンドし抽出した緑茶に加え、玉露焼酎を使用。緑茶の味わいをしっかりと感じながらも、やわらかい口当たりとやさしい余韻を楽しめる。



茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉と飲み比べ

「『茉莉花〈緑茶割・JR〉』は割り材となっている緑茶がいい仕事をしている印象。渋みはキレを生みつつ、でもまろみがあるからコクも豊かで、滋味深くも爽やかな味わいとなっています。一方で、ベースとなっているジャスミン焼酎の甘さは控えめに。アルコール度数4％とライトボディでもあるので、その結果、モダンな茶割りとなってます。

一方の『茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉』も4％ですがこちらは、ジャスミン茶ならではの華やかさがジャスミン焼酎と調和して、さらなるリゾート多幸感を創出。オリエンタルな甘さがあって、こちらのほうが当然アジア系やスパイス料理に合います。



『茉莉花〈緑茶割・JR〉』もイメージそのまんまですが、和食とのペアリングに適しているのは、明らかにこっち。渋みがあるので、ピザやフライドチキンといった洋物の濃厚フードにも合うかもしれません」（中山氏）

青：茉莉花〈緑茶割・JR〉

黄：茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉

■茉莉花〈緑茶割・JR〉

茶の濃さ：2.5 キレ：3 アルコール感：1.5 渋み：2 香り：2



■茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉

茶の濃さ：2.5 キレ：2.5 アルコール感：1.5 渋み：1 香り：3.5

