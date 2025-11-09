Snow Man渡辺翔太「彼女と答えます」運命の出会い告白【オーデマ ピゲ150周年記念イベント】
【モデルプレス＝2025/11/09】Snow Manの渡辺翔太が11月9日、東京・Ginza Sony Parkにて行われた時計ブランド「オーデマ ピゲ」150周年記念「ハウス オブ ワンダーズ展」セレブレーションイベントのフォトコールに登場。運命的な出会いを明かした。
【写真】スノ渡辺翔太、高級時計とリンクしたスーツ姿
渡辺は、2025年新作のロイヤルオークダブル バランスホイールオープンワーク（約1500万円）を着用。メンバーカラーと同じ“ブルー”をセラミックで表現した時計となっている。
オーデマ ピゲが自身にとってどんな存在かという問いに、渡辺は同ブランドとの運命的な出会いがあったと話し出すと「すみません、ここからダラダラ喋ります」と切り出し「グループで毎年占いをしてもらう企画があって、9月くらいに素敵な出会いがあると占い師さんに言われて1年過ごしていたら、9月くらいに自分が欲しかった時計と、その日にちに出会ったんです」と告白。「だから『どんな存在？』といわれたら『彼女』と答えます！」と笑った。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランド「オーデマ ピゲ」は、創業150周年を祝う特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展」を2025年11月10日〜2026年4月30日まで、東京・銀座にて開催。ブランドの創業地への“扉”としてデザインされ、時計愛好家はもちろん、初めて「オーデマ ピゲ」に触れる人もブランドの世界観を体感できる没入型の展示となる。
今回のセレブレーションイベントには、渡辺のほか、玉木宏、田中みな実、Verbal、山本美月らブランドと縁のある豪華なゲストが来場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺翔太、運命的な出会い明かす
◆「オーデマ ピゲ」創業150周年記念イベント「ハウス オブ ワンダーズ展」
