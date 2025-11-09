LE SSERAFIMウンチェ、美脚際立つミニスカ×網タイツ姿公開「完璧スタイル」「ビジュ最強」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開した。
【写真】紅白出演のK-POP美女「スタイル抜群」美脚際立つ網タイツ姿
ウンチェは「Eat it up！」と自身が着用しているトップスにも書かれている、LE SSERAFIMの新曲「SPAGHETTI 」の歌詞を引用してコメント。ビビッドオレンジのショート丈タンクトップにミニスカート、部分的に穴の開いた網タイツにブーツ着用で、美しいウエストと脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「美しすぎる」「ビジュ最強」「芸術品みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ウンチェ、ミニスカ×網タイツで美脚見せ
◆ウンチェの投稿に反響
