西野カナ、美スタイル際立つドレス姿でカリブ海満喫「スタイル良くて見惚れる」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】歌手の西野カナが11月8日、自身のInstagramを更新。ディズニークルーズで訪れたカリブ海の島々での旅ショットを公開し、赤いドレス姿が注目を集めている。
【写真】36歳美人歌手、ノースリドレス姿で美スタイル際立つ
西野は「寒くなって南国が恋しくなってきたな」とコメントし、ディズニークルーズで行ったというカリブの島々の写真を公開。「船の中のレストランの装飾とか、本当に細かいところまで再現されてて感動したよ」と語り、「夢のようやったなぁ」と綴っている。透き通る海をバックに白い砂浜の上で撮った写真を公開し、見事なスタイルの良さが引き立つノースリーブの赤いドレス姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良くて見惚れる」「後ろ姿だけでも美しすぎる」「カリブ海が似合う」「夢の世界」「赤ドレスが映えてる」「寒い季節だけど、心があったかくなる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人歌手、ノースリドレス姿で美スタイル際立つ
◆西野カナ、美シルエット際立つドレス姿披露
西野は「寒くなって南国が恋しくなってきたな」とコメントし、ディズニークルーズで行ったというカリブの島々の写真を公開。「船の中のレストランの装飾とか、本当に細かいところまで再現されてて感動したよ」と語り、「夢のようやったなぁ」と綴っている。透き通る海をバックに白い砂浜の上で撮った写真を公開し、見事なスタイルの良さが引き立つノースリーブの赤いドレス姿を披露している。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良くて見惚れる」「後ろ姿だけでも美しすぎる」「カリブ海が似合う」「夢の世界」「赤ドレスが映えてる」「寒い季節だけど、心があったかくなる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】