Snow Man渡辺翔太、メンカラ高級時計身につけ恐縮しながら登場「手とか振った方がいいですか？」【オーデマ ピゲ150周年記念イベント】
【モデルプレス＝2025/11/09】Snow Manの渡辺翔太が11月9日、東京・Ginza Sony Parkにて行われた時計ブランド「オーデマ ピゲ」150周年記念「ハウス オブ ワンダーズ展」セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【写真】スノ渡辺翔太、高級時計とリンクしたスーツ姿
渡辺は、2025年新作のロイヤルオークダブル バランスホイールオープンワーク（約1500万円）を着用。メンバーカラーと同じブルーをセラミックで表現した時計となっている。この時計について、渡辺は「恐縮してしまうくらいリッチな時計を…」と恐る恐る口にしつつ「深めのブルーに合わせたコーディネートに」とネイビースーツと合わせたスタイリングを紹介した。また、時計が自身のメンバーカラーであることにも触れ「自分の大好きな色に囲まれたコーディネートになりました」と笑顔を見せた。
また、ムービー撮影では「手とか振った方がいいですか？」とスタッフに確認する一幕もあった。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランド「オーデマ ピゲ」は、創業150周年を祝う特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展」を2025年11月10日〜2026年4月30日まで、東京・銀座にて開催。ブランドの創業地への“扉”としてデザインされ、時計愛好家はもちろん、初めて「オーデマ ピゲ」に触れる人もブランドの世界観を体感できる没入型の展示となる。
今回のセレブレーションイベントには、渡辺のほか、玉木宏、田中みな実、Verbal、山本美月らブランドと縁のある豪華なゲストが来場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ渡辺翔太、高級時計とリンクしたスーツ姿
◆渡辺翔太「オーデマ ピゲ」イベント登場
渡辺は、2025年新作のロイヤルオークダブル バランスホイールオープンワーク（約1500万円）を着用。メンバーカラーと同じブルーをセラミックで表現した時計となっている。この時計について、渡辺は「恐縮してしまうくらいリッチな時計を…」と恐る恐る口にしつつ「深めのブルーに合わせたコーディネートに」とネイビースーツと合わせたスタイリングを紹介した。また、時計が自身のメンバーカラーであることにも触れ「自分の大好きな色に囲まれたコーディネートになりました」と笑顔を見せた。
◆「オーデマ ピゲ」創業150周年記念イベント「ハウス オブ ワンダーズ展」
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランド「オーデマ ピゲ」は、創業150周年を祝う特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展」を2025年11月10日〜2026年4月30日まで、東京・銀座にて開催。ブランドの創業地への“扉”としてデザインされ、時計愛好家はもちろん、初めて「オーデマ ピゲ」に触れる人もブランドの世界観を体感できる没入型の展示となる。
今回のセレブレーションイベントには、渡辺のほか、玉木宏、田中みな実、Verbal、山本美月らブランドと縁のある豪華なゲストが来場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】