お気に入り登録数3万人超え！！！【3COINS】今チェックしたい「大注目アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインで、お気に入り登録数3万人を超えた「大注目アイテム」があるのを知ってる？ 10/24に新登場したラベルを作れるプリンターが、完売後再入荷したものの、再度完売となっています。今回はプリンター本体と、あわせて使える専用テープをご紹介。運がよければ店舗で出会えるかも。

名前シールを手軽に作成可能！「ラベルプリンター」

コロンとしたフォルムや、淡い色合いが可愛いこちら。スマホで作成したラベルをテープに印刷できるプリンターです。ボタンやスイッチなどが最小限に抑えられた、洗練されたデザインも魅力的です。値段は\3,850（税込）。

色分けして使うのも良さそうな「専用ラベルロール2個セット」

こちらは「ラベルプリンター」の印刷に使える専用テープ。2ｍのロールが2個セットで\550（税込）です。種類によっては色違いで買えるため、家族にあわせて色分けもできそう。色付きタイプは華やかさのある色合いがキュート。お気に入りの色でラベリングを楽しんでみて。

