¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎÉüµ¢ºî¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÁþ¤é¤·¤¤Îø¡ÙÀ©ºî²ñ¸«¡Û
¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ÇÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÁþ¤é¤·¤¤Îø¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ´ñÀ×Åª¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ë¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÉÔÀµ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤Æ·ÝÇ½Éô¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¸µÀ¯¼£Éô¤Î½÷Àµ¼Ô¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡Ê±é¡§¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡Ë¤Î¡¢Áþ¤ß¹ç¤¦2¿Í¤Î¾Ð¤¤¤È¥È¥¥á¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï11·î3Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤«¤é°ìÊÑ¡ªÇò¥¹¡¼¥Ä¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥½¡¦¥¸¥Ø¤È¥¥à¡¦¥¬¥é¥à´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤ä½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤ÞÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¡¦¥Ô¥ë¥°¤¬Èó¾ï¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÌò¤Ç¤·¤«¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤ÏÀ¯¼£µ¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡§¥¤¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸µÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¿·Ê¹¼Ò¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§»ä¤Ï·ÝÇ½ÉôÌç¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ØÁþ¤é¤·¤¤Îø¡Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à´ÆÆÄ¡§»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤ä¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÁþ¤é¤·¤¤Îø¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤¬»ä¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Èà¤é¤¬»ý¤Ä´ûÂ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¿·Á¯¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤·¤Æ¡¢·º»öÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥í¤ÎÃ£¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥óÌò¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§¤Þ¤ºÂè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÎºîÉÊ¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ëÀ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¤â¤Ã¤È·Ú²÷¤Ç¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¡¢³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢¥«¥ó¡¦¥Ô¥ë¥°¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§¡Ö·àÃæ·à¡×¤ÎÃæ¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«Á³¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§¡Ø¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤È»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï»ä¤Î¸Â³¦¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¤«¤éÆÍÁ³·ÝÇ½µ¼Ô¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§Èà½÷¤Ï¿´¤«¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò°¦¤·¡¢¹â¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½ÉôÌç¤Ç¤âÀ¯¼£ÉôÌç¤Ç¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥¹¥¯¡¼¥×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¿Í¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÌò¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌò¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°Å¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÀ¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶á¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢²÷³è¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï·ÝÇ½ÉôÌç¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§ºÇ½é¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä·Ý½Ñ¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¡¢À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¤µ¤ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡§µÓËÜ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢Âº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¥½¡¦¥¸¥Ø¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¶¯Îõ¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤è¤êÍ¥¤·¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡§Èà¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¸¥¿ÈÅª¤ÊÃËÀ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤Ë¤·¤«ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì¸«Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê½ã¿è¤ÊÀ¿¼Â¤µ¤¬Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥½¡¦¥¸¥Ø¤µ¤ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§Èà½÷¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤ÇºÇÇ¯¾¯¤ÎÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìî¿´Åª¤Ç¡¢°ÕÍßÅª¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¡Ö¥¿¥Õ¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥½¡¦¥¸¥Ø¤µ¤ó¡¢Èà½÷¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇºÇ¤âÃíÎÏ¤·¤¿ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥¿¥Õ¥¬¡¼¥ë¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¶¯¤¤´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÀ³Ê¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¤È¥½¡¦¥¸¥Ø¤µ¤ó¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§»ä¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¦ÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î½êºî¤ò¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§ÆÃÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥è¥ó¤ÏÆÃ¥À¥Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¤Î¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à´ÆÆÄ¡§¥¥ã¥¹¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´°àú¤Ç¡¢µÕ¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï°¦¤é¤·¤¯¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Ïº½Åü¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯¡¢¥½¡¦¥¸¥Ø¤µ¤ó¤Ï°ì¸À¶«¤Ö¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4¿Í¤ÎÇÐÍ¥Á´°÷¤¬´°Á´¤ËÌò¤ËË×Æ¬¤·¡¢»£±Æ¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡§¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤È¥æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦Æ±Î½¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§»ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÃµµá¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤È¥æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ëÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢Áê¸ß¤ÎÂº·É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·àÃæ·à¡ØÍ¥¤·¤¤·º»ö¥«¥ó¡¦¥Ô¥ë¥°¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à´ÆÆÄ¡§4¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ï³§¡¢¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤¬¥«¥ó¡¦¥Ô¥ë¥°¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à´ÆÆÄ¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡Ö´°Á´¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡§°ì¸À¤ÇÍ×Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï±Ô¤¯¡¢ÀµÄ¾¤Ç¡¢À¶¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¡§ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´°àú¤ËÀ¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢·Ú²÷¤Ç³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¡¦¥¸¥Ø¡§¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ÈÂ¿¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
