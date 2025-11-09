OWV、初のドラマタイアップ決定 山下幸輝＆松本怜生W主演『プロパガンダゲーム』主題歌を担当【コメント】
4人組グループ・OWVが、11月18日に放送スタートするMBS・TBSドラマイズム枠『プロパガンダゲーム』の主題歌「BLACK CROWN」を手がけることが9日、発表された。OWVにとって“初のドラマタイアップ決定”となる。
【画像】『プロパガンダゲーム』ビジュアル
『プロパガンダゲーム』は、山下幸輝と松本怜生がW主演し、舞台化・漫画化もされた人気小説を実写ドラマ化。“広告”を武器に国民を戦争へと導く究極の採用試験を描く。密室で繰り広げられる先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、単なるエンターテインメント作品にとどまらず、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とはなにか、そして真実とはなにかを問いかける問題作になる。
主題歌「BLACK CROWN」は、デビュー5周年を迎えたOWVが最初にリリースした節目の楽曲。メンバーが作詞に参加した。
ドラマは、MBS（関西）で毎週火曜深夜0時59分〜（初回は深夜1時19分〜）、TBS（関東）で毎週火曜深夜1時28分〜（初回は深夜1時48分〜）に放送。
■OWV コメント
この度、OWVの「BLACK CROWN」がMBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』の主題歌に決定しました！
11th single「BLACK CROWN」は、OWVのデビュー5周年を迎えて最初にリリースした作品で、僕たちにとっても思い入れが強い楽曲です。
その大切な楽曲を、僕たちOWVとして“初のドラマ主題歌”に選んでいただき、本当に嬉しいです！
僕たちOWVは、オーディション番組という「就活」を経て今に至るグループなので、『プロパガンダゲーム』がどのように繰り広げられていくのか今から楽しみです！
このような素敵な作品を、僕たちの楽曲「BLACK CROWN」と共にお楽しみいただけたら嬉しいです！
それでは放送をお楽しみに！
