サッカーのタイ２部リーグ・カーンチャナブリー・パワーＦＣに所属する佐野渓（３３）が８日、自身のインスタグラムを更新。挙式したことを報告した。

白のタキシード姿の佐野と、純白ドレスで笑顔を浮かべる夫人など幸せいっぱいの写真とともに「私ごとではありますが、２年半越しに結婚式を挙げました。毎年海外を転々と渡り歩いている身からすると、日本に半年以上滞在できる事がなく、この長期帰国の機会に思い切って念願の式を挙げました」と書き出し、両親への感謝を綴った。「新婦よりも新郎の方が号泣するといった珍しい式となりました」と報告した。

佐野は２１年にマルタのチャレンジリーグ・セントアンドリューズＦＣと契約。同国のセイレーンズＦＣを経て、２３年にはインドネシア・ＰＳＳスレマンに移籍。２４年にカーンチャナブリー・パワーＦＣに完全移籍した。２３年５月２１日に結婚していた。双子の兄は俳優の佐野岳。集合写真には金髪姿の兄と、その妻で元アイドルグループｐｒｅｄｉａの沢口けいこの姿もあった。

コメント欄では祝福の声とともに、「同じ顔が２つあるー。イケメン」、「似すぎててビックリしました！」とイケメン兄弟ぶりに驚きの声が寄せられていた。